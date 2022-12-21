Samsung, sektörde bir ilk olan yeni 12nm-Sınıfı DDR5 DRAM’ini tanıttı ve şirket bu yeni RAM’in seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacağını söyledi. Yeni 12nm DDR5 DRAM, yapay zeka uygulamaları ve veri merkezleri dahil olmak üzere gelişmiş bilgi işlem için tasarlanmış.

Samsung Electronics DRAM Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jooyoung Lee, “12nm sınıfı DRAM’imiz, DDR5 DRAM’in pazar genelinde benimsenmesini sağlayacak önemli bir etken olacak” dedi. “Olağanüstü performans ve güç verimliliğiyle yeni DRAM’ımızın yeni nesil bilgi işlem, veri merkezleri ve yapay zekâ odaklı sistemler gibi alanlarda daha sürdürülebilir operasyonlar için temel oluşturmasını bekliyoruz.”

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AMD Başkan Yardımcısı, Kurumsal Ortak ve Müşteri, Bilgi İşlem ve Grafik CTO’su Joe Macri, “İnovasyon, teknolojinin sınırlarını zorlamak için genellikle sektör ortaklarıyla yakın iş birliği gerektirir” dedi. “Özellikle ‘Zen’ platformlarında optimize edilmiş ve onaylanmış DDR5 bellek ürünlerini tanıtmak için Samsung ile bir kez daha iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz.”

Bu teknolojik sıçrama, hücre kapasitansını artıran yeni bir yüksek κ malzeme ve kritik devre özelliklerini iyileştiren tescilli tasarım teknolojisinin kullanılmasıyla mümkün oldu. Gelişmiş, çok katmanlı aşırı ultraviyole (EUV) litografi ile birleştirilen yeni DRAM, sektörün en yüksek kalıp yoğunluğuna sahiptir ve bu da wafer verimliliğinde yüzde 20’lik bir artış sağlar.

Yeni Samsung 12nm-Sınıfı DDR5 DRAM hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıdan Samsung’un web sitesinde bulabilirsiniz.

Kaynak: Samsung