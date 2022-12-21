Xiaomi, 2022 yılının başlarında Xiaomi Mix Fold 2’yi Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Cihaz piyasaya ilk kez sürüldüğünde siyah ve altın renk seçenekleri mevcuttu. Aralık ayına geldiğimizde Xiaomi, Xiaomi 13 lansmanında Xiaomi Mix Fold 2’nin iki yeni rengini daha tanıttı. Ayışığı gümüş ve Gece Siyahı olarak adlandırılan bu iki yeni renk Çin’de piyasaya sürüldü. Renkler yenilendi ancak fiyat konusunda herhangi bir değişme yok.

İçindekiler Xiaomi Mix Fold 2 Teknik Özellikler

Xiaomi Mix Fold 2 Teknik Özellikler

Xiaomi Mix Fold 2 dışta FHD+ çözünürlükte, 120hz ekran yenileme hızında 6.5 inçlik E5 AMOLED bir ekrana sahip. İçeride ise 2.5K çözünürlükte 120hz ekran yenileme hızı sunan 8.2 inçlik OLED bir ekran kullanılmış.

Xiaomi Mix Fold 2, kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setini gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Xiaomi Mix Fold 2 üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya eşlik eden ultra geniş açılı kamera 13 MP iken telefoto kamera 8 MP.