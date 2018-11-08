Bixby geliştiricilere açılıyor

Geliştirici konferansında birçok yeniliği duyuran Samsung, Bixby’le ilgili yeniliklerini de açıkladı. Açıklanan yeniliklere göre artık geliştiriciler dijital asistan üzerinde geliştirmeler yapabilecek.

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Bixby daha fazla dil desteğine sahip olacak

Yapılan duyuruya göre artık geliştiriciler dijital asistan ile bağlantı kurabilecek. Bu bağlantı ile birlikte geliştiriciler dijital asistan üzerinde geliştirmeler yapabilecek. Bu yaptıkları yenilikleri Capsules aracılığıyla Bixby Marketplace üzerinden dağıtılabilecek.

Samsung ayrıca geliştiricilerin, firmanın yapabildiği her şeyi dijital asistan üzerinde yapabileceğini söylüyor. Ayrıca dijital asistan, Almanca, Fransızca, İtalyanca desteğini de yakın zamanda kazanacak. Şuanda bilindiği üzere Bixby İngilizce ve İspanyolca konuşma yeteneğine sahip.

Samsung’un dijital asistanı, diğer rakiplerine göre kullanım konusunda oldukça geride kalıyor. Bu gelişmelerle birlikte dijital asistanın daha fazla kullanıma sahip olup olmayacağı merak konusu.