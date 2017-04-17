Samsung Galaxy S8 Plus’ın Çift Kameralı Prototipi Ortaya Çıktı

Samsung’un, Galaxy S8 jenerasyonu için çift arka kamera özelliğini denediği sır değil ancak ilk defa bir prototip ortaya çıktı.

Geçen ay Güney Kore’de düzenlenen Galaxy S8 ve S8+ tanıtımında şirketin yeni modellerinde neden çift kamera yer almadığı ortaya çıkmıştı. Bir yönetici açık açık olmasa da etkinlikle bazı basın mensuplarına şirketin çift kamerayı henüz bir gereklilik görmediğini açıklamıştı.

Ancak şirketin bu fikri denemeden çöpe atması biraz garip olurdu. Çin’in en büyük platformlarından birisi olan Weibo’da çift kameralı Galaxy S8+ prototipinin fotoğrafları yayınlandı.

Yayınlanan bu fotoğrafta telefonun arka tarafında çift kamera olduğu belli oluyor. Ancak bazı akıllı telefon modellerinde gördüğümüzün aksine Galaxy S8+’ın arka tarafında yer alan çift kamera yan yana değil alt alta duruyor. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucusu da arka tarafta yer almıyor ya da fotoğrafta belli olmuyor. Piyasaya çıkan modelde ise gerçekten kötü bir yerde bulunan parmak izi okuyucusu nasıl tasarım onayı alabildi inanması gerçekten güç.