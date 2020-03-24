Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 serisinin kamera güncellemesi globalleşiyor!
Geçtiğimiz hafta Samsung, Exynos işlemci destekli Galaxy S20 serisi için kamera yazılımı güncellemesi yayınladı ve şimdi bu güncelleme globale geliyor. Güncellemenin daha fazla bölgeye ve ABD‘deki Snapdragon işlemci kullanan birimlere yayılması bekleniyor. Samsung Kamera uygulaması bu güncelleme ile birlikte en son sürüm olan 10.0.01.98 sürümüne güncellenmiş olacak.
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Samsung Galaxy S20 kamera güncellemesi bizlere neler sunuyor?
Bu güncelleme ile birlikte Galaxy S20 Ultra‘nın autofocus ve fotoğraflardaki cilt tonu ile ilgili sorunları ortadan kalkıyor olacak. Cihazların güvenlik yaması da bu güncelleme ile en son sürüme ulaşacak. Galaxy S20 serisi akıllı telefonların bu güncelleme ile stabilizasyonu artacak ve geçtiğimiz günlerde cihazlarda ortaya çıkan pek çok sorunu ortadan kaldıracak. Bunlar haricinde güncelleme notlarına baktığımızda telefonlarda performans iyileştirmesi olacağı belirtiliyor.
Güncellemenin teknik ayrıntıları neler ?
Güncellemenin versiyon numarası olan G98xxXXUxATCH, geçtiğimiz günlerde Exynos işlemcilere gelen güncellemenin versiyon numarası ile aynı. Bu numaradaki “xx” sahip olduğunuz Samsung Galaxy S20 cihazına, “U” telefonunuzun taşıyıcı-kilitli bir cihaz olduğunu, “U1” ise kilidi açılmış bir telefon olduğunu gösteriyor. Yani versiyon numarası telefondan telefona değişiklik gösterebilir.
Güncelleme, telefonunuzun modeline bağlı olarak 366 MB ile 415 MB boyutları arasında değişiyor. En yakın zamanda bu güncellemenin bütün Galaxy S20 serisi telefonlara gelmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iOS 13.4 güncellemesi bugün yayınlanacak!
Birçok yeni detay ile duyurulan ve sızıntılarla bazı özellikleri gündeme gelen yeni iOS sürümü desteklenen cihazlar için Türkiye saatiyle bugün 20:00’da yayınlanacak. Yeni sürümle beraber, watchOS 6.2, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 ve tvOS 13.4 gibi iPhone harici diğer cihazlar için de yeni güncellemeler sunulacak.
Özellikle yeni CarKey teknolojisiyle, otomobillerin kilidini Apple cihazlar ile açabilmemizi sağlayan teknoloji büyük ses getirdi. CarKey ile otomobil kilidi açmak dışında, motor işlevleri de başlatılabilecek.
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Ayrıca satın alma kısmında bazı değişiklikler de var; Paylaşılan bilgilere göre, artık tek bir ödeme yöntemi ile macOS, iOS ve tvOS platformları için istenilen uygulama veya oyuna sahip olmak mümkün hale gelecek.
iPhone ve iPad için: Ayarlar > Genel >Yazılım Güncelleme
macOS için: Sistem Tercihleri > Yazılım Güncelleme
Apple Watch için: iPhone > Watch > Ayarlar > Genel> Yazılım Güncelleme kısımlarından güncellemeyi almak mümkün hale gelecek.
iOS 13.4 ile gelecek bazı yenilikler;
Sistemde yaşanan teknik ve performans sorunları çözüldü.
OS Recovery modu eklendi.
EKG ve düzensiz kalp ritmi bildirimi eklendi.
iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme eklendi.
Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.
TV uygulamasının tasarımı yenilendi.
9 adet yeni memoji sisteme eklendi.
CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.
Mail uygulamasında bazı iyileştirmeler yapıldı.
Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yerleri değiştirildi.
CarPlay artık 3. parti uygulamaları destekliyor.
watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.
Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.
Kestirmeler’de bulunan Shazam kestirmesi yenilendi.
Güncellemeyi alacak olan modeller
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
Akıllı Telefonlar
realme, 65 yaş üzeri vatandaşlara WhatsApp eğitimi verecek!
realme, Koronavirüs’ten korunmak amacıyla evden çıkmayan ama çocukları, torunlarıyla haberleşmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara, müşteri hizmetleri hattı üzerinden WhatApp kullanımı ile ilgili bilgi ve destek verecek.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yetkililerin #EvdeKal çağrısı ile vatandaşların kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Olağanüstü bir durumun yaşandığı şu günlerde en çok problemi de 65 yaş üstü vatandaşlar yaşıyor.
realme #EvdeKal çağırısına uyan 65 yaş üzeri vatandaşlara, çocukları ve torunlarıyla sorunsuzca görüşmeye devam etmelerini istiyor. Telefon markaları ne olursa olsun WhatsApp yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim desteği veriyor.
Şimdilik Nisan sonuna kadar hizmetin devam etmesi bekleniyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar realme’nin “08504338588” no.lu müşteri hizmetleri numarasını arayabilir. Telefon markasından bağımsız olarak “WhatsApp nasıl indirilir, WhatsApp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır gibi konularda” destek sağlanıyor.
Bu kapsamda evinde internet hizmeti bulunmayanlar için data hattının açtırılması, kullanımı ve operatörler nezdinde fiyatlandırılması gibi konularda da bilgi verilecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro tanıtıldı:180 Hz örnekleme hızı ve SD 865 işlemci!
Redmi K30 Pro, Çin’de gerçekleşen lansman dahilinde resmen tanıtılmış oldu. 6.67” 180 Hz örnekleme hızına sahip Super AMOLED ekranı ve Snapdragon 865 ile güçlü donanım özelliklikleriyle dikkat çekiyor.
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Hatırlarsınız ki geçtiğimiz senenin sonbahar aylarında firmanın K serisine yeni bir cihaz eklediğine şahit olmuştuk. K30 adındaki bu cihaz Samsung’un amiral gemisi cihazlarında kullandığı tasarıma benzer bir şekilde geliyordu. Uzun bir süre Avrupa’da da Mi 10T olarak lanse edilmesini beklediğimiz cihaz hala global satışa çıkmış değil.
Satışa çıkışından uzun bir süre geçen cihazın şimdi ise bugün Çin’de yapılan lansman dahilinde Redmi K30 Pro adlı daha gelişmiş ve tasarımda değişikliğe gidilmiş versiyonuyla karşılaşıyoruz.
Redmi K30 Pro: 180 Hz örneklem hızına sahip Super AMOLED ekran!
Redmi K30’un baz modeline baktığımız zaman en büyük eksikliğin IPS panel kullanılmasından yana olduğunu görüyoruz. K30 Pro modelinde ise 6.67 inç boyutlarında Super AMOLED panel ve 180 Hz dokunmatik örneklem hızı desteğini görüyoruz. Bu panel Full HD+ çözünürlük sunuyor.
Tazeleme hızı değil, altını çizmek isterim. Tazeleme hızının baz modele oranla 60Hz’e düşürüldüğünü görüyoruz. Dokunmatik örneklem hızı arttıkça telefona dokunuş hissiyatınız ve oluşan gecikme de o kadar azalıyor. Ayrıca, Super AMOLED ekranla birlikte kullanılan parmak izi teknolojisi de ekran altına alınmış vaziyyette.
Sınıfında Snapdragon 865 ile en uygun fiyata en güçlü donanımı sunacak!
Snapdragon 865 işlemcisi bu sene Qualcomm’un çıkarmış olduğu yeni nesil amiral gemisi modellerde gördüğümüz performans vadeden işlemcilerden biri olarak biliniyor. Daha çok firmalar bu işlemci setini üst seviye telefonlarında kullanmayı tercih ediyorlar.
K30 Pro’da Snapdragon 865 işlemci mimarisi ve bununla birlikte 5G bağlantı seçeneklerinde kullanılmak üzere X55 modem bulunuyor. Böylelikle, 5G’nin tüm nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz.
Sony’nin IMX686 sensöründen gücünü alan 64 MP kamera!
Öncelikle cihazımızın ön tarafından bahsedelim. Ön tarafta standart modelden farkla kamera deliği yerine tam ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Pop-Up kameranın kullanıldığını görüyoruz. Bu kamera ön tarafta özçekimleriniz için 20 MP çözünürlük sunabiliyor.
Arka tarafta yuvarlak çerçevenin içerisinde ise çapraz şekilde konumlandırılmış kamera setini görüyoruz. Ana kameramız Sony IMX686 sensöründen gücünü alan 64 MP’lik çözünürlük sunuyor. Ek olarak bu kamera “Optik İmaj Sabitleme (OIS)” desteğini de içerisinde barındırıyor.
Sırasıyla diğer kameralarımız ise; 13 MP’lik ultra geniş açı, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü olarak belirlenmiş.
Redmi’nin yeni amiral gemisi modelinde, 33W hızlı şarj desteği sunan 4.700 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrı, geliştirilmiş haptik titreşim motoru, WİFİ 6 iletişim teknolojileri, NFC, IR alıcı ve amiral gemisi modellerde görmediğimiz kulaklık girişine de yer verilmiş.
Redmi K30 Pro, ne kadara satılacak?
Redmi K30 Pro modeli; şu an gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle 6/128 GB model için 420 dolar, 8/256 GB versiyonu için ise 480 dolar fiyatla Çin içerisindeki raflarda yer bulacak. Dünya çapında satış tarihi ise henüz açıklanmadı.
Üst segment özelliklere sahip telefonlara göre gerçekten de uygun fiyata sahip bir model olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle K30’da yaratılan üst seviye hissiyat, bu telefonda da aynı şekilde korunmuşa benziyor.