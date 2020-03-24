Samsung Galaxy S20 serisinin kamera güncellemesi globalleşiyor!

Geçtiğimiz hafta Samsung, Exynos işlemci destekli Galaxy S20 serisi için kamera yazılımı güncellemesi yayınladı ve şimdi bu güncelleme globale geliyor. Güncellemenin daha fazla bölgeye ve ABD‘deki Snapdragon işlemci kullanan birimlere yayılması bekleniyor. Samsung Kamera uygulaması bu güncelleme ile birlikte en son sürüm olan 10.0.01.98 sürümüne güncellenmiş olacak.

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Samsung Galaxy S20 kamera güncellemesi bizlere neler sunuyor?

Bu güncelleme ile birlikte Galaxy S20 Ultra‘nın autofocus ve fotoğraflardaki cilt tonu ile ilgili sorunları ortadan kalkıyor olacak. Cihazların güvenlik yaması da bu güncelleme ile en son sürüme ulaşacak. Galaxy S20 serisi akıllı telefonların bu güncelleme ile stabilizasyonu artacak ve geçtiğimiz günlerde cihazlarda ortaya çıkan pek çok sorunu ortadan kaldıracak. Bunlar haricinde güncelleme notlarına baktığımızda telefonlarda performans iyileştirmesi olacağı belirtiliyor.

Güncellemenin teknik ayrıntıları neler ?

Güncellemenin versiyon numarası olan G98xxXXUxATCH, geçtiğimiz günlerde Exynos işlemcilere gelen güncellemenin versiyon numarası ile aynı. Bu numaradaki “xx” sahip olduğunuz Samsung Galaxy S20 cihazına, “U” telefonunuzun taşıyıcı-kilitli bir cihaz olduğunu, “U1” ise kilidi açılmış bir telefon olduğunu gösteriyor. Yani versiyon numarası telefondan telefona değişiklik gösterebilir.

Güncelleme, telefonunuzun modeline bağlı olarak 366 MB ile 415 MB boyutları arasında değişiyor. En yakın zamanda bu güncellemenin bütün Galaxy S20 serisi telefonlara gelmesi bekleniyor.