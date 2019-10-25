Samsung, S10 ve Note 10 ailesi Android 10 ikinci betasını aldı!

Samsung, yeni nesil cihaz aileleri olan S10 ve Note 10 ailesi için Android 10 açık beta sürümlerine ikinci yamasını vermeye başladı. Bu yamayla birlikte cihazın stabilitesinin arttığına şahit oluyoruz.

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Koreli Dev, birkaç aydır Samsung’un üst segment telefonları için çeşitli güncellemeler yayınlamaya devam ediyorlar. Öncelikle ana vatanına kapalı beta halinde sunan şirket daha sonraki süreçte yerel açık beta ve sonunda global açık beta olmak üzere devam ediyor. En sonunda da kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında stabil güncellemeyi yayınlıyor.

Bu ayın başında firmanın kendi arayüzü olan OneUI’ın 2.0 versiyonun beta testlerini gerçekleştirdiğini görmüştük. İlk betada oldukça yoğun hatalara rastlamıştık. Fakat ikinci sürümde yüksek boyutlu bir iyileştirme yapıldığını görüyoruz.

S10’a verilen 600MB boyutundaki ikinci betayı ve Note 10’a verilen 1.80GB’lık fazlasıyla yüksek güncellemenin notlarını görüntülemek istiyorsanız yukarıdaki görselden bakabilirsiniz. İçerisinde Kasım yaması da dahil edilmiş. OneUI’ın Pie sürümüne de gönderilen S10’da yer alan parmak izi sorunun da düzeltildiğini görüyoruz.