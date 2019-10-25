Akıllı Telefonlar
Samsung, S10 ve Note 10 ailesi Android 10 ikinci betasını aldı!
Samsung, yeni nesil cihaz aileleri olan S10 ve Note 10 ailesi için Android 10 açık beta sürümlerine ikinci yamasını vermeye başladı. Bu yamayla birlikte cihazın stabilitesinin arttığına şahit oluyoruz.
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Koreli Dev, birkaç aydır Samsung’un üst segment telefonları için çeşitli güncellemeler yayınlamaya devam ediyorlar. Öncelikle ana vatanına kapalı beta halinde sunan şirket daha sonraki süreçte yerel açık beta ve sonunda global açık beta olmak üzere devam ediyor. En sonunda da kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında stabil güncellemeyi yayınlıyor.
Bu ayın başında firmanın kendi arayüzü olan OneUI’ın 2.0 versiyonun beta testlerini gerçekleştirdiğini görmüştük. İlk betada oldukça yoğun hatalara rastlamıştık. Fakat ikinci sürümde yüksek boyutlu bir iyileştirme yapıldığını görüyoruz.
S10’a verilen 600MB boyutundaki ikinci betayı ve Note 10’a verilen 1.80GB’lık fazlasıyla yüksek güncellemenin notlarını görüntülemek istiyorsanız yukarıdaki görselden bakabilirsiniz. İçerisinde Kasım yaması da dahil edilmiş. OneUI’ın Pie sürümüne de gönderilen S10’da yer alan parmak izi sorunun da düzeltildiğini görüyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 6, MIUI 11’e kavuştu! Fakat, Android 9 tabanlı!
Xiaomi Mi 6, büyük bir çoğunluğun gönlünü kazanarak yüksek rağbet toplayan bir cihaz olduğunu göstermişti. Geçtiğimiz günlerde güncelleme gönderilen akıllı cihaz maalesef ki Android 10 yükseltmesine sahip olamadı.
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Çinli teknoloji devinin eski nesil üst segment cihazının çıkış tarihi itibariyle 2 senesini doldurmuş olduğunu görüyoruz. Bu da üretici firmaların güncelleme göndermek üzere belirledikleri bir sınır. Fakat firma yine de kullanıcılarını üzmemek için bu baremi aşarak bir güncelleme daha göndermeye kadar verdi. Hali hazırda Android Pie işletim sistemine sahip cihazın sürüm güncellemesiyle birlikte son gelen Android 10’a geçiş yapamadı.
Beklenen bir hamle olarak öngörülmesinin dışında, arayüzün tüm etmenleriyle birlikte güncellendiğini görüyoruz. Android Pie bile alacağı tahmin edilmeyen mütemadiyen firmanın yayınladığı güncelleştirme takviminde de yer almıyordu. Fakat son bir hamleyle fikir değişikliğine gidildi ve Android Pie betası geçen senenin Aralık ayında cihazlara verilmeye başlandı.
Eğer MIUI 11 hayranıysanız, eski cihazınızda bunu deneyimlemeniz mümkün hale geliyor. Tüm arayüz özellikleri mevcut olsa da, sürüm güncellemesinin getirdiği yeniliklerden yararlanamıyorsunuz. Yine de çok büyük değişikliklerin olduğunu belirtemeyiz. Çünkü halihazırda zaten MIUI 10’da bulunan karanlık mod, mesajlaşma uygulamasında akıllı cevaplama gibi fonksiyonlar dahil edilmişti.
Mi 6 tarafına, OTA’dan gelen güncellemenin toplam boyutunun 535MB olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum. Güncellemenin detayları ise yayınlanan görselde belirtilmemiş durumda gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
TCL’den zigzag tipi katlanabilir telefon geliyor!
TCL Plex ile firma son günlerde, yeni telefon portföyünün liderliğini üstlenecek ilk cihazını tanıtmıştı. TCL’nin katlanabilir telefon konsepti bir hayli enteresan yapıda dizayn edilmiş.
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Ülkemizde Alcatel olarak faaliyetlerini sürdüren fakat yakın zamanda global pazardaki markalanmasını da Türkiyeye getirmeyi hedefleyen firma TCL adıyla yaratılan telefonunu tanıtmıştı. Bu sefer ise yeni cihaz iddiaları bir başka önemli saftan gelmiş durumda.
TCL yeni katlanabilir telefon konsepti, bu yıl MWC ve IFA teknoloji fuarlarında gösterildi. Yeni nesil cihazla ilgili ilk prototipleri firma ilk kez orada gösterime taşımıştı. CNET tarafından görüntülenen habere göre, bizde size cihazla ilgili detayları derlemek istedik.
Zigzaglı bir görünüme sahip cihazda çift menteşe bulunuyor. Esasen, cihazı telefon formunda kullanmak istiyorsanız iki kez üzerinde bulunan bağlantı yerlerinden katlamanız gerekiyor. Bu durumda ekranların en dışında yer alan kısım birincil görüntü sağlayıcısı olmuş oluyor. Galaxy Fold’daki çift ekran dizaynının aksine, TCL’nin yeni prototipi, 10 inçlik bir tablet haline gelen birincil ekran kullanılıyor. Böylece ekranlar arası geçiş ve boyut farkı faktörleri ortadan kalkıyor.
Bu yeni dizayn çalışması, akıllara hemen lüks akıllı telefon kılıfları üreticisi Caviar tarafından yaratılmış katlanabilir iPhone cihazları getiriyor. Rus kılıf üreticisi benzer bir dizayn yapmış ama tabiki de aynısı diyemeyiz. Yapılan dizaynın benzer noktalar taşıdığı inkar edilemez bir gerçek. Aşağıdaki videodan konsept çalışmasını görüntüleyebilirsiniz.
TCL’in prototipinde maalesef ki şu an ekran ve diğer donanımlar aktif olarak çalışmıyor. Katlanabilir konsept, yayınlanan makaleye göre ekranı TCL tarafından inşa edilmiş. Henüz pazara girmeye hazır cihazlardan biri değil. Buna rağmen, şirket Ceo’su Gerdon, Eylül ayında marketi genişletmek için ek cihazlar paylaşacaklarını söylediklerini belirmişti.
Katlanabilir cihazlar, pazardaki sağlamlığını kanıtlamış gözüküyor. Şu an ana akım cihazlara nazaran yüksek fiyatlara ve üretim maliyetlerine sahip bu donanımları nasıl fiyatları düşüreceklerini ve sorunları çözümleyecekleri günü beklemeliyiz.
Akıllı Telefonlar
Google, Android 10 güncellemesi bu yıl yayınlayacak markaları açıkladı
Google, yeni işletim sistemi Android 10 için bu yıl içerisinde kullanılmaya başlanılacağını açıkladı. Şirket, aynı açıklamasının devamında 2019 yılının sonuna kadar Android 10 güncellemesi yayınlayacak üreticileri de sıraladı.
Dünya üzerinde mobil platformda en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Android, her geçen yıl yeni bir güncelleme ile kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Androld 9 güncellemesi ile kullanıcıları oldukça sevindiren Google, Android 10’u bekleyen kullanıcıları da fazla bekletmeyecek gibi duruyor.
Google, bu güncelleme soruna çözüm olması ve şirketlerin telefonlarını güncellemelerini kolaylaştırması için Project Treble‘ı, Android 8.0 Oreo ile beraber yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Android 9.0 Pie’ın ilk yılında en yüksek oranda kullanılan Android sürümü olduğunu belirtildi. Android Pie’ın kullanım oranı şu an %22.6 seviyelerinde.
Güncellemenin erken gelmesi hem kullanıcıları telefonlarına biraz daha ısındıracak, hem de tüm Android cihazlar için birçok yeniliği kullanıcıların beğenisine sunacak. Yayınlanan listede birçok marka yer alıyor.
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Google, 2019’da Android 10 Güncellemesi Alacak Markalar
- Asus
- LG
- Motorola
- Nokia
- Oppo
- Realme
- Samsung
- Sharp
- Sony
- Transsion
- Vivo
- Xiaomi
Google yaptığı bu atılım ile Android’in dağıtımı konusunda büyük bir adım. Bu hızlı güncelleme atağı işletim sisteminin yeni versiyonlarında da sürecek ve artacak. Listedeki markalar 2020 yılı gelmeden Android 10 işletim sistemini elde etmiş olacaklar. Bu da markaların yeni Android sürümünü cihazlarına daha hızlı bir şekilde entegre edebileceklerini gösteriyor.