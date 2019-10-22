Akıllı Telefonlar
Samsung 5 milyon katlanabilir telefon satmayı umuyor!
Samsung gelen son habere göre katlanabilir telefon üretimini yaklaşık on kat artırmayı planlıyor. Galaxy Fold modeli şimdiye kadar 500.000 adet sattı.
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Samsung katlanabilir telefon planları
Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Fold‘la yaşadığı hüsranın ve yapılan ertelemelere rağmen katlanabilir telefon konusunda geri çekilmeye niyetli değil gibi görünüyor. ET News’in haberine göre Samsung, 2020‘de katlanabilir telefon üretimini agresif bir şekilde artırmayı planlıyor. Bu artışın şimdiki üretimin yaklaşık on katı olması bekleniyor.
Samsung‘un yakın zamanda piyasaya çıkardığı yenilenmiş Galaxy Fold modeli şimdiye kadar 500.000 adet sattı. Zorlu üretim süreci yüzünden şu anda telefon üretim bandında sınırlı olarak üretilebiliyor. Yeni katlanabilir telefonlarında ‘ultra ince cam’ kullanmak isteyen şirketin üretim miktarını artırabilmesi için Vietnam’daki fabrikasına daha çok yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor.
Oldukça yüksek maliyetleriyle dikkat çeken katlanabilir ekranlı telefonlara olan talebin şirketin iddialı satış hedeflerini tutturmasına yetip yetmeyeceği ise merak konusu. Samsung, maliyetleri ve dolayısıyla satış fiyatını düşürmek için Galaxy Fold‘un aksine dikey olarak dışa katlanan bir model üretmeyi planlıyor. Böylece $1,980 olan satış fiyatının $1,500 civarlarına ineceği tahmin ediliyor. Yine de fiyat-performans odaklı ürünlerin cazibe merkezi haline geldiği akıllı telefon piyasasında Huawei ve Samsung‘un katlanabilir telefonlarının ne kadar rağbet göreceği hâlâ büyük bir soru işareti.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 2020’de ondan fazla 5G telefon çıkarmayı planlıyor!
Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin önümüzdeki yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti.
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Xiaomi 5G planları
Henüz dünyada yeterince yayılmamasına rağmen bu yıl Samsung ve Huawei gibi pek çok akıllı telefon üreticisi özellikle üst seviye cihazlarında 5G modeme yer vermeye başladılar. Çinli teknoloji devi de bu markalardan biri. Şirketin CEO’su Lei Jun Çin’in Wuzhen şehrinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansında şirketin 2020‘deki 5G planlarından söz etti.
Jun, şirketin gelecek yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti. Bu yeni bağlantı teknolojisi konusunda telekomünikasyon şirketlerinin de ellerini çabuk tutması gerektiğini vurguladı. CEO ayrıca endüstrideki insanların 2020‘de 4G telefonların 5G modemli rakipleriyle mücadele edemeyeceklerini düşündüklerini de belirtti.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi ekran altında çift ön kamera tasarımının patentini aldı!
Xiaomi şirketinin ekran altında çift ön kamera tasarımının patentini aldığı TigerMobiles sitesinin sızıntı haberiyle ortaya çıktı.
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Xiaomi yeni ekran tasarımı
Hızla yükselen ekran-kasa oranları ve çerçevesiz ekran trendinin önündeki en önemli engel hiç kuşkusuz telefonların ön kameraları. Akıllı telefon üreticileri bu konuda geliştirdikleri açılır-kapanır ön kamera ya da dönebilen kamera tasarımlarının bir adım önüne geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdılar.
Samsung ve Oppo gibi üreticiler ön kamerayı ekranın altına gizlemek için çeşitli çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Gelen son habere göre Çinli teknoloji devi de bu kez ekran altında çift ön kamera tasarımının patentini almış gibi gözüküyor.
TigerMobiles sitesinin sızıntı haberinde üreticiye patentin 30 Eylül’de CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) tarafından verildiği belirtiliyor. Paylaşılan tasarımlar da kameraların konumu hakkında bilgi veriyorlar.
Akıllı Telefonlar
Sony için Android 10 alacak modeller belli oldu
Sony için Andorid 10 güncellemesi alacak telefonların listesi belli oldu. DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlarını içeren bir liste paylaştı.
Japonya’da faaliyet gösteren bir operatör olan DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesini alacak telefonlarının bir listesini çevrimiçi olarak paylaştı. Paylaşılan modellerin arasında genel olarak üst segmente ait telefonlar yer alıyor.
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Sony tarafında Android 10 güncellemesi alacak modeller
Sony Xperia 5
Xperia 1
Xpreia XZ3
Xperia XZ2
Xpreia XZ2 Kompakt
Xperia XZ2 Premium
Sony Android 10 güncellemesi alacak olan akıllı telefon modelleri için şimdilik bu liste paylaşılmış durumda. Bu listede yer alan cihazlar arasında batıda pek bilinmeyen bir telefon olan Xperia Ace gibi modeller de yer alıyor. Bu da DoCoMo’nun yalnızca kendi bünyesi altında satışını yürüttüğü cihazları paylaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Yeni modeller ile listenin güncellemesi sürpriz olmayacaktır.
Listeye baktığımızda genel olarak üst segment akıllı telefonların olduğunu görüyoruz. Ayrıca listede bazı amiral gemisi modellerin yer almaması da dikkat çekici. Buna göre geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Sony Xperia 10 serisi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin de güncelleme listesinde yer almadığı görülüyor.
Sony’nin 2017 yılından önce tanıtılmış cihazların artık güncelleme almayacağını söylemek mümkün gibi görünüyor. Şimdilik bu konu hakkında şirket tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu listenin dışında kalan cihazların da Android 10 güncellemesi alması bekleniyor.