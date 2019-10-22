Samsung 5 milyon katlanabilir telefon satmayı umuyor!

Samsung gelen son habere göre katlanabilir telefon üretimini yaklaşık on kat artırmayı planlıyor. Galaxy Fold modeli şimdiye kadar 500.000 adet sattı.

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Samsung katlanabilir telefon planları

Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Fold‘la yaşadığı hüsranın ve yapılan ertelemelere rağmen katlanabilir telefon konusunda geri çekilmeye niyetli değil gibi görünüyor. ET News’in haberine göre Samsung, 2020‘de katlanabilir telefon üretimini agresif bir şekilde artırmayı planlıyor. Bu artışın şimdiki üretimin yaklaşık on katı olması bekleniyor.

Samsung‘un yakın zamanda piyasaya çıkardığı yenilenmiş Galaxy Fold modeli şimdiye kadar 500.000 adet sattı. Zorlu üretim süreci yüzünden şu anda telefon üretim bandında sınırlı olarak üretilebiliyor. Yeni katlanabilir telefonlarında ‘ultra ince cam’ kullanmak isteyen şirketin üretim miktarını artırabilmesi için Vietnam’daki fabrikasına daha çok yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor.

Oldukça yüksek maliyetleriyle dikkat çeken katlanabilir ekranlı telefonlara olan talebin şirketin iddialı satış hedeflerini tutturmasına yetip yetmeyeceği ise merak konusu. Samsung, maliyetleri ve dolayısıyla satış fiyatını düşürmek için Galaxy Fold‘un aksine dikey olarak dışa katlanan bir model üretmeyi planlıyor. Böylece $1,980 olan satış fiyatının $1,500 civarlarına ineceği tahmin ediliyor. Yine de fiyat-performans odaklı ürünlerin cazibe merkezi haline geldiği akıllı telefon piyasasında Huawei ve Samsung‘un katlanabilir telefonlarının ne kadar rağbet göreceği hâlâ büyük bir soru işareti.