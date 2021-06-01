Akıllı Telefonlar
Samsung, Ray Tracing’li Exynos işlemci ile oyuncuları sevindirecek!
Samsung akıllı telefon pazarının liderlerinden. Güney Koreli dev, çeşitli segmentlerdeki Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla her bütçenin kullanıcısına hitap ediyor. Her ne kadar eski pazar payına sahip olmasa da, firma hala birçok kullanıcının ilk tercihleri arasında yer almakta. Buna ek olarak, Samsung’un diğer bir öne çıkan yanı ise mobil teknolojilerini kendi geliştiren az sayıda firmadan biri olması. Şirket, Apple da dahil birçok akıllı telefon üreticisine ekran tedarik eden, piyasanın en önde gelen panel üreticilerinden. Buna ek olarak, bildiğiniz üzere, Samsung 10 seneyi aşkın bir süredir kendi mobil işlemcisi olan Exynos’u geliştirmekte. Bu süre zarfında Exynos’un teknolojisi tarafında büyük yol kat eden firma, görünüşe göre önemli bir adım atmaya daha hazırlanıyor. Zira, bugün gelen haberlere göre Samsung, AMD ortaklığıyla Ray Tracing’li bir Exynos işlemci geliştiriyor. İşte detaylar…
Samsung, AMD’nin RDNA2 teknolojisiyle Ray Tracing’li bir Exynos geliştiriyor
Aslında, yılın bu dönemindeki yeni Exynos işlemci haberleri bir sürpriz değil. Öyle ki, firmanın yeni amiral gemileri için geliştirdiği işlemcilerin özelliklerini genellikle bu dönemde duymaktayız. Ancak görünen o ki, Samsung bu sefer daha da iddialı geliyor. Bugün kaynaklara düşen haberlere göre firma, AMD ortaklığıyla Ray Tracing teknolojisini mobil işlemcisi Exynos’a getiriyor.
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AMD, bugün gerçekleştirdiği Computex etkinliğinde önemli bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama, beklenin aksine, firmanın kendi ürünleriyle ilgili değildi. Daha doğrusu, bir partnerlik ürünü ile alakalıydı. AMD, Samsung’la yaptıkları işbirliği sonucu; RDNA2 teknolojisini kullanan ve Ray Tracing kapasitesine sahip mobil işlemciler geliştirdiklerini açıkladı. Tabi, bu bahsedilen mobil işlemciler Samsung’un kendi telefonlarında kullandığı Exynos serisi çiplerdi. Aslında, teknoloji çevrelerinde bu tarz büyük bir yenilik beklenmekteydi çünkü AMD ve Samsung’un 2019’dan beri ortak bir çalışma içinde olduğunu biliyorduk. Tabi, bu partnerliğin sonucunun mobilde Ray Tracing gibi devrimsel bir atılım olacağı kimsenin aklına gelmemişti.
Ray Tracing, Exynos 2200 ile gelebilir
Açıkcası, AMD ve Samsung partnerliğinin bu meyvesinin teknik detayları ile ilgili henüz pek bir bilgimiz yok. AMD’nin tek taraftaki açıklamaları; işlemcinin RDNA2, Ray Tracing ve Variable Rate Shading içereceği ile sınırlı kaldı. AMD, bunlara ek olarak, Samsung’un detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağını da belirtti. Tabi, bu işlemcinin amiral gemisi Samsung’larda kullanılacağını da belirtelim. Hatta, her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da, birçok kaynak bu teknolojiyi barındıran ilk işlemcinin Exynos 2200 olacağını iddia ediyor. Aslında, bunun gayet de muhtemel olduğunu söylemeliyiz. Çünkü, Samsung bu senenin başında bir dahaki amiral gemisi işlemcisinin AMD grafik çipiyle geleceğini söylemişti. Hatta, bu işlemcinin bazı Samsung laptoplara da güç vereceği söylenmekte. Görünüşe göre, önümüzdeki dönemde Ray Tracing’li Exynos işlemciler Samsung’un mobil tarafında yaygın olarak karşımıza çıkacak.
Ray Tracing nedir?
Ray Tracing, yani ışın izleme, oyunların grafik tarafında deneyimlediğimiz bir teknoloji. Aslında bir rendering teknolojisi olan ray tracing, günlük hayatımıza 2013 yılında girdi. Teknolojinin temel amacı ise, oyunlardaki ışınların gerçek hayattakine benzemesini sağlamak. Çalışma prensibi ise, bir algoritma kullanarak oyundaki ışınları takip edip, gerçek hayattakine benzetmek üzerine kurulu. Bu teknolojinin etkisini en çok fark ettiğimiz nokta ise, oyunlardaki gölgeler. Ray tracing teknolojisini kullanan oyunların gölgeleri fark edilir derecede daha gerçekçi olmakta. Tabi, bu teknolojiden yararlanmak için oynadığınız oyunun ray tracing’inin olması yeterli olmuyor. Buna ek olarak, sizin kullandığınız grafik kartının da (GPU) ray tracing’i desteklemesi gerekli.
Ray tracing’in tek kullanıldığı yer tabi ki de oyunlar değil. Hatta, bu teknolojiyi ilk adapte edenin film sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle animasyon yapımlar, ray tracing’i çok uzun bir süredir kullanmakta. Yani, gözlerimizin bu teknolojiye alışık olduğuu söylemek mümkün. Samsung’un Exynos işlemcisi ise bunu mobil tarafa getiren ilk chipset’i olacak. Mobil oyunların son dönemdeki yüksek popülaritesini düşününce, bu teknolojinin Samsung’a büyük avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Tabi bunu destekleyen mobil oyunların da çıkması gerekiyor. Bakalım, Samsung ray tracing deneyimini mobilde ne kadar başarılı şekilde sunacak…
Samsung Galaxy telefonunuzun oyun performansından memnun musunuz? Sizce ray tracing mobil oyun deneyimine ne derecede etki edecek? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: MobileSyrup
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Akıllı Telefonlar
realme İlk Yerli Üretimi C21’i Tanıttı
Realme, ilk yerli modeli, aynı zamanda dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip en iyi giriş segment akıllı telefonu C21’i tüketicilerin beğenisine sundu.
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Türkiye’de üretilen ve realme’nin ilk yerli üretimi olması ile dikkat çeken C21, gelişmiş özellikleriyle realme’nin var olan çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. realme C21, süper güç tasarrufu moduna sahip, yüksek kapasiteli 5.000 mAh pil özelliği ile uzun süreli kullanım deneyimi sunuyor. Süper Gece Manzarası özellikli Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu, 6,5 inç HD+ mini damla tam ekran, sekiz çekirdekli 12 NM 2.3 GHz işlemcisi ile realme C21, özellikle iyi bir giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim oluyor.
İçindekiler
TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını Alan İlk Akıllı Telefon: realme’nin İlk Yerli Üretimi C21
Türkiye pazarına girdiği günden bu yana Türkiye’deki tüketicilerinin deneyimini arttırmak ve taleplerini her açıdan en iyi şekilde karşılamak için çalışan realme’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon C21, sektörün ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını alan akıllı telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye’deki tüketicilerinin ihtiyaçlarının ve beklentilerine önem veren realme, en iyi giriş segmet telefonunu Türkiye’de üreterek yeniden bu taahhütünü yerine getirmiş oldu.
Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu
realme C21’in 13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama desteği sunuyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda net ve daha canlı sonuçlar veren fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan C21, ayrıntı ve renk bakımından da rakipleriyle yarışıyor. Piksel düzeyinde eşleme algoritması aracılığıyla Chroma Boost özelliğine sahip olan cihaz, renkler ve parlaklıkta düzeltmeler yaparak daha iyi bir dinamik aralık, ekran kontrastı ve canlı renkler sunuyor. Fotoğraflar için trend belirleyici özelliklerle tasarlanan selfie kamerası, yapay zeka destekli güzellik, HDR modu, portre modu ve filtre desteğiyle birlikte geliyor.
6,5 inç HD mini damla çentikli tam ekran
realme C21’in ekran/gövde oranı %89,5‘e varan 6,5 inç HD ve mini damla tam ekrandan oluşuyor. 20:9 en boy oranıyla kolayca elde tutulabilen cihaz, sosyal medyada gezinirken daha fazla içeriğin görülebilmesine olanak tanıyor.
Sekiz çekirdekli 12 nm 2.3 GHz işlemci
realme C21, MediaTek Helio G35 Gaming işlemcisiyle segmentindeki en güçlü cihazlardan birisi olarak öne çıkıyor. 2.3 GHz‘ye kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli 12 nm teknolojisiyle üretilen Helio G35, HyperEngine özelliğiyle oyun boyunca sorunsuz ve kesintisiz bir performans sunuyor.
Süper Güç Tasarrufu Moduna sahip 5.000 mAh pil
realme lab’a göre C21, 47 günlük bir bekleme süresine sahip. Süper Güç Tasarrufu Modu sayesinde sadece %5 pile ile WhatsApp 1,41 saat, YouTube 1,36 saat veya Spotify 4,78 saate kadar kullanılabiliyor.
Parmak izi kilidi ile gizliliğinizi koruyun
Arka tarafta bulunan parmak iziyle kilidi açmayı destekleyen realme C21, aynı zamanda tek tıklama veya bakışla kilidin kolayca açılmasını sağlayan yüz tanıma desteğine de sahip. Cihazın üzerinde çift SIM yuvası ve 256 GB’ye kadar genişletilebilen özel SD kart yuvası bulunuyor. Elde rahatça tutulabilen cihaz, sürtmelere ve çizilmeler karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor ve üzerinde parmak izi bulundurmuyor.
Giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim:realme C21
realme C21, 47 güne kadar bekleme ve ters şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil, MediaTek Helio G35 işlemci, 6,5 inç geniş ekran, mini damla tam ekran, parmak izi sensörü ve çift SIM ve 256 GB‘ye kadar genişleme olanağı sağlayan microSD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Tüm bu özellikler Türkiye’ye özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ renkleriyle birlikte geliyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi yeni 200W ve 120W Kablosuz Şarj Teknolojisini Duyurdu!
Bugün Xiaomi, teknoloji dünyasında devrim sayılabilecek bir atılım yaptı. Bu sefer şirket, bir telefonu hem kablosuz hem de kablolu şarjda sırasıyla 15 ve 8 dakika şarj etme konusunda yeni bir dünya rekoruna sahip oldu!
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Xiaomi’nin 2021 yılında piyasaya sürdüğü yeni Mi 11 ailesinden içerisinde 4000 mAh pil ile gelen Xiaomi Mi 11 Pro, 200W hızlı şarj teknolojisini kullanarak kablolu şarj şeklinde sadece 44 saniyede %10′a ulaşabiliyor. Ayrıca bununla da kalmıyor, 3 dakikada %50‘ye ulaşıyor ve sonunda 8 dakikanın altında %100 tam şarj oluyor.
Xiaomi ayrıca 120W kablosuz şarj yuvası kullanarak aynı telefonu sergiledi. Bir dakikada %10’a, 7 dakikadan daha kısa sürede %50’ye ve son olarak da 15 dakikada %100’e ulaşabildi ki buşimdişye kadar kablosuz olarak yapılan testlerdeki en hızlı sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, çoğu telefon markası gibi Xiaomi’de buna en uygun isim olarak HyperCharge adını verdi, ancak gelecekte ticari olarak piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadıkları konusunda kesin bir bilgi yok.
Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge
Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl
— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021
Bildiğiniz gibi daha öncesinde de Xiaomi 10.yılı için özel olan 120W desteğini Xiaomi Mi 10 Ultra modelinde kullanmıştı. Devrim niteliğinde olan bu 200W’lık kablolu şarj ve 120W kablosuz şarjın bataryaya herhangi bir zararın olup olmadığı da ek bilgi olarak verilmedi.
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Akıllı Telefonlar
TCL, Arçelik iş birliğiyle akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı!
TCL, Arçelik ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonların üretimine başladı. Yerli üretimin başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Arçelik’in Çerkezköy’de bulunan fabrikasını ziyaret etti.
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Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la birlikte TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Arçelik ve TCL yetkilileri de fabrika ziyaretinde yer aldı.
Dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği üreticilerinden biri olan TCL; Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 160’ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran marka ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Arçelik, TCL markalı akıllı telefonların yerli üretimine başladı.
Yerli üretim sürecini TCL ve Arçelik’in yöneticileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yakından takip etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank düşüncelerini şöyle ifade etti. “TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var.” dedi.
TCL’in ülkemizde yerli üretime başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca ise şunları belirtti: “Akıllı telefon, modem, tablet ve akıllı saat gibi farklı alanlardaki ürünlerimizi ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturmanın mutluluğuna, 2019’dan bu yana yaptığımız yatırımların devamı olarak TCL markalı akıllı telefonlarımızın ülkemizde üretimine başlamanın gururu ve heyecanı eklendi. Yerli üretimle birlikte ülkemizdeki kullanıcılara artık ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip akıllı telefonlarımızı sunmaya başlayacağız. AR-GE kabiliyeti ve üretim teknolojileri ile ülkemizin ve dünyanın lider şirketlerinden Arçelik ile yaptığımız bu önemli iş birliği sayesinde ürün ve çözümlerimizi hem hızlı hem de elverişli şartlarda tüketicilere ulaştırabileceğiz.”
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, TCL’nin cep telefonunda dünyanın önemli üreticilerinden olduğunu ifade ederek, “Kendileriyle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattık. Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık.” dedi.
TCL Electronics hakkında
TCL Electronics, dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği şirketlerinden, dünyanın öncü televizyon ve mobil cihaz üreticilerinden birisidir (TCL Communication, TCL Electronics’in yüzde yüz iştirakidir). Yaklaşık 40 yıldır dünya çapında kendi üretim ve Ar-Ge merkezlerini yöneten TCL, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik’teki 160’dan fazla ülkede ürünlerini satmaktadır. TCL, “AI x IoT” stratejisi kapsamında televizyon, akıllı telefon, ses cihazları ve akıllı ev ürünleri gibi tüketici ürünlerinin araştırılmasında, geliştirilmesinde ve üretilmesinde uzmanlaşmaktadır.
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