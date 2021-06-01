Samsung, Ray Tracing’li Exynos işlemci ile oyuncuları sevindirecek!

Samsung akıllı telefon pazarının liderlerinden. Güney Koreli dev, çeşitli segmentlerdeki Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla her bütçenin kullanıcısına hitap ediyor. Her ne kadar eski pazar payına sahip olmasa da, firma hala birçok kullanıcının ilk tercihleri arasında yer almakta. Buna ek olarak, Samsung’un diğer bir öne çıkan yanı ise mobil teknolojilerini kendi geliştiren az sayıda firmadan biri olması. Şirket, Apple da dahil birçok akıllı telefon üreticisine ekran tedarik eden, piyasanın en önde gelen panel üreticilerinden. Buna ek olarak, bildiğiniz üzere, Samsung 10 seneyi aşkın bir süredir kendi mobil işlemcisi olan Exynos’u geliştirmekte. Bu süre zarfında Exynos’un teknolojisi tarafında büyük yol kat eden firma, görünüşe göre önemli bir adım atmaya daha hazırlanıyor. Zira, bugün gelen haberlere göre Samsung, AMD ortaklığıyla Ray Tracing’li bir Exynos işlemci geliştiriyor. İşte detaylar…

Samsung, AMD’nin RDNA2 teknolojisiyle Ray Tracing’li bir Exynos geliştiriyor

Aslında, yılın bu dönemindeki yeni Exynos işlemci haberleri bir sürpriz değil. Öyle ki, firmanın yeni amiral gemileri için geliştirdiği işlemcilerin özelliklerini genellikle bu dönemde duymaktayız. Ancak görünen o ki, Samsung bu sefer daha da iddialı geliyor. Bugün kaynaklara düşen haberlere göre firma, AMD ortaklığıyla Ray Tracing teknolojisini mobil işlemcisi Exynos’a getiriyor.

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AMD, bugün gerçekleştirdiği Computex etkinliğinde önemli bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama, beklenin aksine, firmanın kendi ürünleriyle ilgili değildi. Daha doğrusu, bir partnerlik ürünü ile alakalıydı. AMD, Samsung’la yaptıkları işbirliği sonucu; RDNA2 teknolojisini kullanan ve Ray Tracing kapasitesine sahip mobil işlemciler geliştirdiklerini açıkladı. Tabi, bu bahsedilen mobil işlemciler Samsung’un kendi telefonlarında kullandığı Exynos serisi çiplerdi. Aslında, teknoloji çevrelerinde bu tarz büyük bir yenilik beklenmekteydi çünkü AMD ve Samsung’un 2019’dan beri ortak bir çalışma içinde olduğunu biliyorduk. Tabi, bu partnerliğin sonucunun mobilde Ray Tracing gibi devrimsel bir atılım olacağı kimsenin aklına gelmemişti.

Ray Tracing, Exynos 2200 ile gelebilir

Açıkcası, AMD ve Samsung partnerliğinin bu meyvesinin teknik detayları ile ilgili henüz pek bir bilgimiz yok. AMD’nin tek taraftaki açıklamaları; işlemcinin RDNA2, Ray Tracing ve Variable Rate Shading içereceği ile sınırlı kaldı. AMD, bunlara ek olarak, Samsung’un detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağını da belirtti. Tabi, bu işlemcinin amiral gemisi Samsung’larda kullanılacağını da belirtelim. Hatta, her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da, birçok kaynak bu teknolojiyi barındıran ilk işlemcinin Exynos 2200 olacağını iddia ediyor. Aslında, bunun gayet de muhtemel olduğunu söylemeliyiz. Çünkü, Samsung bu senenin başında bir dahaki amiral gemisi işlemcisinin AMD grafik çipiyle geleceğini söylemişti. Hatta, bu işlemcinin bazı Samsung laptoplara da güç vereceği söylenmekte. Görünüşe göre, önümüzdeki dönemde Ray Tracing’li Exynos işlemciler Samsung’un mobil tarafında yaygın olarak karşımıza çıkacak.

Ray Tracing nedir?

Ray Tracing, yani ışın izleme, oyunların grafik tarafında deneyimlediğimiz bir teknoloji. Aslında bir rendering teknolojisi olan ray tracing, günlük hayatımıza 2013 yılında girdi. Teknolojinin temel amacı ise, oyunlardaki ışınların gerçek hayattakine benzemesini sağlamak. Çalışma prensibi ise, bir algoritma kullanarak oyundaki ışınları takip edip, gerçek hayattakine benzetmek üzerine kurulu. Bu teknolojinin etkisini en çok fark ettiğimiz nokta ise, oyunlardaki gölgeler. Ray tracing teknolojisini kullanan oyunların gölgeleri fark edilir derecede daha gerçekçi olmakta. Tabi, bu teknolojiden yararlanmak için oynadığınız oyunun ray tracing’inin olması yeterli olmuyor. Buna ek olarak, sizin kullandığınız grafik kartının da (GPU) ray tracing’i desteklemesi gerekli.

Ray tracing’in tek kullanıldığı yer tabi ki de oyunlar değil. Hatta, bu teknolojiyi ilk adapte edenin film sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle animasyon yapımlar, ray tracing’i çok uzun bir süredir kullanmakta. Yani, gözlerimizin bu teknolojiye alışık olduğuu söylemek mümkün. Samsung’un Exynos işlemcisi ise bunu mobil tarafa getiren ilk chipset’i olacak. Mobil oyunların son dönemdeki yüksek popülaritesini düşününce, bu teknolojinin Samsung’a büyük avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Tabi bunu destekleyen mobil oyunların da çıkması gerekiyor. Bakalım, Samsung ray tracing deneyimini mobilde ne kadar başarılı şekilde sunacak…

Samsung Galaxy telefonunuzun oyun performansından memnun musunuz? Sizce ray tracing mobil oyun deneyimine ne derecede etki edecek? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: MobileSyrup