Samsung, Oppo’nun kameracısını satın alacak

Samsung için de bir başka firma için de telefon kameralarında çözülmesi gereken en büyük sorun zoom. Fotoğraf makinelerindeki koca koca lensleri telefonlara koymak bütün taşınabilirliğe mani olacağından telefon üreticileri ikinci bir kamerayla bu sorunun üstesinden gelmeye kalkıştı. Ne olursa olsun fotoğraf kameraların kalitesine yanaşamadılar. Bunun için Samsung zoom teknolojisi ile ün salmış bir firmayı satın almak için gerekli adımları atmaya başladı.

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Samsung kamera teknolojisinin zirvesini hedefliyor

Samsung, İsrailli kaynaklara göre, İsrailli firma Corephotonics’i 150 milyon dolar civarı bir meblağ karşılığı satın almak için masaya oturdu. Corephotonics akıllı telefon endüstrisine çok da uzak değil. Firma, Oppo ile periskop adını verdikleri kamera teknolojisi üzerinde çalışmıştı. 2017’de Barselona’da tanıtılan teknoloji bir prizma yardımı ile kayıpsız 5x zoomu mümkün kılıyordu.

Oppo geçen sene Corephotonics ile geçen sen bir işbirliği anlaşması imzalamıştı. 10x zoom teknolojisini tanıtan Oppo büyük ihtimalle bu projede de İsrailli firma ile birlikte çalışıyor.

Samsung eğer İsrailli firma ile oturduğu masadan olumlu cevap ile kalkarsa Oppo’nun elinden çok ciddi bir teknolojiyi almış olacak. Bunun yanı sıra firma ile beraber gelecek olan 150’ye yakın patent ve kamera üstüne yılların tecrübesi de cabası. 5x periskop teknolojisinin de pakete dahil olması Oppo’yu derinden sarsacaktır.

İddialara göre firmanın çatısının altından hem 5x’i hem de 10x’i gölgede bırakacak 25x’lik bir zoom teknolojinin gelmesi olası duruyor. Oppo’nun yanı sıra Huawei’nin de Mate 20 Pro ve P20 Pro cihazlarında hibrid 5x zoom kameralar vardı. Ama bahsi geçen teknoloji bunların çok üstünde.

Corephotonics’in hali hazırda Apple ile devam eden bir davasının olması satın alam gerçekleştiği takdirde Samsung-Apple davalarına bir yenisinin ekleneceği anlamına da gelebilir. Her halükarda bu alışveriş Samsung’u kamera teknolojisinin zirvesine taşıyacak gibi gözüküyor. Bu durum da şüphesiz satışlara da etki edecektir.