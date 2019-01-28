Oppo kamerayı simgesinin arkasında saklayacak

Oppo her gün bir öncekinden daha büyük ekranlara sahip telefonlarla karşımıza çıkıyor. Oppo yeni patenti ile ekrana ayırdığı alanı bir tık daha büyütmeye hazırlanıyor. “Uygulama simgesi arayüzlü cep telefonu” adlı patentte ekrana gömülü kamera göze çarpan en önemli detay.

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Oppo ekranı büyüttükçe büyütüyor

Oppo 2017’de 16:9 ekrana sahip R11’i tanıtmıştı, aynı yıl ileri tarihlerde çıkan bir üst modeli R11s’de ise 18:9 ekran vardı. Geçen sene tanıtılan R15 ile çentikli ekranlara geçen Oppo sonrasında R17 ile damla çentik kullanmıştı. Dolayısı ile ekrana gömülü kameralı patenti alınan telefonun R19 olma olasılığı kuvvetle muhtemel. Bu kamera yerleşimi ister istemez akıllara Samsung Galaxy A8s ve Honor View 20’yi getiriyor.

Patente göre ekranın sol üst köşesinde gömülü ön kamera bulunuyor. Kamera uygulamasının simgesi tam bu noktaya gelecek şekilde ayarlanmış. Bu şekilde kamera deliği göze batmıyor. Bunun yanı sıra kameranın solunda bir ve sağında üç uygulama simgesine yetecek kadar daha yer var. Ekranın bu kısmı kaydırıldığı zaman yeni simgeler geliyor ama kamera simgesi sabit kalıyor.

Cihazın arka tarafına bakıldığında antenin üste ve alta yerleştirildiği görülüyor. Sol üstte LED flaşa sahip çift kamera dikkat çekiyor. Bir de parmak izi okuyucusu var.

Telefonun alt tarafında şarj girişi, hoparlör ve 3.5mm kulaklık girişi var.

Çinli firma bu tasarımı R19’da mı yoksa başka bir cihazda mı kullanacak henüz belli değil. Find X kızak kamera kullanmıştı, benzeri bir teknolojinin kullanılıp bu patentin başka bir telefon için tercih edilmesi de mümkün. Artık ülkemizde resmi satış gerçekleştiren Oppo’nun bu cihazı Türkiye pazarına sokup sokmayacağı da ayrı bir soru.