Akıllı Telefonlar
Samsung, önümüzdeki hafta Hindistan’da yeni bir cihaz tanıtacak!
Samsung, 14 Ocak tarihinde Galaxy S21 serisini resmi olarak tanıtacak. Bundan önce ise şirket, Hindistan‘da farklı bir lansman düzenleyecek. Bu lansmanda yeni bir Galaxy M serisi telefonun tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bugün ortaya çıkan yeni sızıntıda, cihazın tanıtım posteri görüntülendi. Ancak maalesef henüz telefon hakkında teknik veya tasarımsal bir detay bilinmiyor.
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Samsung, yeni telefonunu hangi segmente konumlayacak?
Önümüzdeki hafta Samsung tarafından gerçekleştirilmesi planlanan lansmanda şirketin, orta segmentte bir telefon tanıtması bekleniyor. Bu telefonun S21 lansmanı öncesinde tanıtıldığı için fiyat/performans olarak güçlü olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda pek çok Samsung cihazla ilgili sertifika ve Geekbench sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu telefonlardan hangisinin Hindistan’daki lansmanda tanıtılacağı net değil. Bazı güvenilir kaynaklara göre Galaxy M12 veya Galaxy M62 bu lansmanda tanıtılacak cihaz olabilir. Fakat afişte yazan #MAXUP etiketi, büyük ekranlı bir telefonu işaret ettiğinden Galaxy M12 olma ihtimali zayıf kalıyor.
Bu haftanın başlarında XDA Developers‘tan Tushar Mehta, tanıtılacak olan telefonun Galaxy M12 olmayacağını belirtti. Bu nedenle geriye kalan seçenek, “MAXUP” etiketi ile birlikte Galaxy M62 oluyor. Bazı sızıntılar bu telefonun tablet ile telefon arasında bir yere konumlandırılacağını gösteriyor. Yani bu cihaz, gerçekten büyük ekranlı ve batarya seviyesi yüksek bir telefon olarak tanıtılabilir. Önümüzdeki hafta lansman öncesinde, telefon hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Nubia Snapdragon 888 işlemcili cihazı ile Geekbench’e uğradı!
Nubia Snapdragon 888 işlemcisini kullanan bir akıllı telefon geliştiriyor. Firmanın yeni amiral gemisi Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Nubia NX669J Geekbench üzerinde ortaya çıktı!
Amiral gemisi akıllı telefon rekabeti kızışmaya devam ediyor. Ardı ardına modelin kullanıcılarını karşıladığı rekabette her geçen gün daha yeni daha gelişmiş cihazlar piyasaya sürülüyor. Rekabette yerini alan firmalardan olan Nubia da, yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile alakalı ilk bilgileri yavaştan bizlere sunmaya başladı. Snapdragon 888 işlemcisi ile Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 1004 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3306 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
İsmi henüz belli olmayan akıllı telefonun, Red Magic serinin son üyesi olması bekleniyor. Elektrokromik panel ile piyasaya çıkacağı ortaya çıkan akıllı telefonun, Geekbench‘e uğrayan cihaz olup olmadığı ise henüz kesin değil. Zira geçtiğimiz aylarda Z serisinden bir modelin de Snapdragon 888 işlemcisiyle geleceğini açıklayan Nubia, ser verip sır vermiyor. 8 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenilen akıllı telefonun, Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha detaylı teknik özelliklerini bizlere sunması beklenen akıllı telefonun amiral gemisi rekabette öne çıkıp çıkamayacağı merak konusu. Bakalım firma, beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y20A Hindistan’da Uygun Fiyat ile Satışa Sunuldu!
Uygun fiyatı ile dikkat çeken Vivo Y20A, Hindistan’da satışa sunuldu. Birkaç gün önce tanıtılan Vivo Y20A, çevrimiçi şekilde satışa sunuldu.
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo Y20A, tanıtımın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen satışa sunuldu. Bildiğiniz üzere Vivo, geçtiğimiz yaz Y20 ve Y20i modellerini piyasaya sürmüştü. Şimdi bu seriye yeni bir üye daha katıldı. Şu anda sadece çevrimiçi olarak satılan Y20A, ilerleyen zamanlarda mağazalara da gelecektir. Şimdi gelin cihazın özelliklerine ve fiyatına göz atalım.
Vivo Y20A’nın fiyatı!
Hindistan‘da tanıtılan cihaz yine ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu. Bu cihazın en çok dikkat çeken noktası tabiki fiyatı. İlk olarak fiyatıyla başlamak gerekirse bu cihaz 155 dolar gibi bir fiyata satın alınabiliniyor. Yani ülkemizde 1150TL gibi bi karşılığı var. Vergileri hesaba katmadığımızda Vivo Y20A ülkemizde de çok fazla tercih edilen bir model olurdu.
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Vivo Y20A’nın özellikleri!
Cihazın özelliklerine baktığımızda ise bizleri ilk olarak Snapdragon 439 yonga seti karşılıyor. Vivo Y20A işlemcisinin performansını 3GB Ram bellek ile güçlendiriyor. 6.51 inç HD çözünürlükte LCD ekran ile gelen Y20A, 8MP’lik selfie kamerasını da bu ekran üzerinde barındırıyor. Arka kısımda ise 13MP+2MP+2MP’lik üçlü kamera grubu yer alıyor.
Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 işletim sistemi ile gelen cihaz 5000mAh bataryaya sahip. 64GB depolama ile gelen Y20A, parmak izi sensörüne de sahip. Şafak beyazı ve Nebula mavisi renk seçenekleri ile gelen Y20A, microUSB ile şarj oluyor.
Vivo Y20A’ya genel olarak baktığımızda alt segmente hitap ettiği için düşük özellikler görüyoruz. Ancak fiyatına göre kamera, batarya ve tasarım olarak gerçekten ilgi çekici diyebiliriz. Sizce bu cihaz Türkiye’de satışa sunulur mu? Türkiye’de satılırsa fiyatı ne kadar olur?
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro, arka kamera tasarımıyla görüntülendi!
Xiaomi, Aralık ayında Mi 11‘i resmi olarak tanıttı. Telefon, çıkışının ardından oldukça iyi satış başarıları ve değerlendirmeler elde etti. Geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden yapılan bir paylaşımda Xiaomi Mi 11 Pro ile ilgili yakın gelecekte tanıtılacağına dair söylentiler ortaya atıldı. Şimdi ise ortaya çıkan bazı görsellerde Xiaomi Mi 11 Pro‘nun arka kapak tasarımı görüntülendi.
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Xiaomi Mi 11 Pro, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Xiaomi Mi 11 Pro, ortaya çıkan görsellere göre mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renk seçenekleri Mi 10 serisinde de bulunduğu için doğru olma ihtimali yüksek gözüküyor. Cihazın arka kamera tasarımı ise Xiaomi Mi 11‘den oldukça farklı olacak. Daha önce Huawei‘nin Mate 40 serisi için buna benzer bir kamera tasarımı ortaya çıkmıştı fakat tanıtılan cihaz oldukça farklıydı. Şimdi ise sol tarafa yaslı ve yatay bir tasarıma sahip kamera diziliminin, Mi 11 Pro için sızdırıldığı söyleniyor.
Yayınlanan görsellere göre Mi 11 Pro, biri periskop kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Kamera diziliminde yer alan “120x” yazısı, cihazın oldukça iyi bir dijital zoom özelliğine sahip olacağını gösteriyor. 120x yazısının altındaki yazılarda ise telefonun 35-12 mm odak uzaklığına sahip ultra geniş açılı kamera ile geleceği belirtiliyor. Mi 11 Pro hakkında henüz bilinen başka bir detay yok. Fakat Mi 11 modelinde bulunan ekran ve Snapdragon 888 yonga seti, cihazda bulunması beklenen donanımlar arasında yer alıyor.
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