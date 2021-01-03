Samsung, önümüzdeki hafta Hindistan’da yeni bir cihaz tanıtacak!

Samsung, 14 Ocak tarihinde Galaxy S21 serisini resmi olarak tanıtacak. Bundan önce ise şirket, Hindistan‘da farklı bir lansman düzenleyecek. Bu lansmanda yeni bir Galaxy M serisi telefonun tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bugün ortaya çıkan yeni sızıntıda, cihazın tanıtım posteri görüntülendi. Ancak maalesef henüz telefon hakkında teknik veya tasarımsal bir detay bilinmiyor.

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Samsung, yeni telefonunu hangi segmente konumlayacak?

Önümüzdeki hafta Samsung tarafından gerçekleştirilmesi planlanan lansmanda şirketin, orta segmentte bir telefon tanıtması bekleniyor. Bu telefonun S21 lansmanı öncesinde tanıtıldığı için fiyat/performans olarak güçlü olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda pek çok Samsung cihazla ilgili sertifika ve Geekbench sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu telefonlardan hangisinin Hindistan’daki lansmanda tanıtılacağı net değil. Bazı güvenilir kaynaklara göre Galaxy M12 veya Galaxy M62 bu lansmanda tanıtılacak cihaz olabilir. Fakat afişte yazan #MAXUP etiketi, büyük ekranlı bir telefonu işaret ettiğinden Galaxy M12 olma ihtimali zayıf kalıyor.

Bu haftanın başlarında XDA Developers‘tan Tushar Mehta, tanıtılacak olan telefonun Galaxy M12 olmayacağını belirtti. Bu nedenle geriye kalan seçenek, “MAXUP” etiketi ile birlikte Galaxy M62 oluyor. Bazı sızıntılar bu telefonun tablet ile telefon arasında bir yere konumlandırılacağını gösteriyor. Yani bu cihaz, gerçekten büyük ekranlı ve batarya seviyesi yüksek bir telefon olarak tanıtılabilir. Önümüzdeki hafta lansman öncesinde, telefon hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.