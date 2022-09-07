Samsung, One UI 5.0 güncellemesiyle fotoğraflara otomatik olarak “filigran” ekleme özelliğini standart hale getiriyor. Bu, işletim sisteminin bu sürümüyle güncellenen üreticinin tüm cep telefonlarında markayı kolayca etkinleştirmeyi mümkün kılacaktır.

Adına rağmen, filigran aslında fotoğrafın üzerinde, özellikle hangi cep telefonu modelinde çekildiği olmak üzere, görüntü hakkında bilgi gösteren otomatik bir damgadır. Android cihazlarda oldukça yaygındır ve Samsung, bu özelliği daha uygun fiyatlı ve ara cihazların birçoğunda zaten sunmuştur. Samsung UI 5.0 ile birlikte, filigranı premium cihazlara da getiren sistemli tüm telefonlarda varsayılan özellik yapmayı planlıyor.

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En ilginç şey, filigran için birkaç seçenek şekli olacak. Cep telefonu model adı yerine özel metin de dahil olmak üzere yazılı olarak görünenleri seçebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekildiğinde zaman damgasını açıp kapatabilir, işaretin hizalamasını ve hatta harflerinizin yazı tipini seçebilirsiniz.

One UI 5.0’ın halka dağıtımı için henüz belirli bir tarihi yok, ancak Ekim ayında gelmeye başlaması gerekiyor.

Kaynak: SamMobile