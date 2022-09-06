Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4’ün bazı özellikleri, Samsung tarafından açıklandığı üzere Galaxy Z serisinin eski modellerine ulaşacak. Android 12L tabanlı bu güncelleme One UI 4.1.1 ile birlikte geliyor.

Büyük ekranlara odaklanan bu Android sürümü, daha fazla üretkenlik için çoklu görev ve işlevlerde iyileştirmeler sunuyor. Öne çıkan özelliklerden biri, kullanıcı bir bilgisayardaymış gibi uygulamalara hızlı bir şekilde erişmenizi ve uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlayan yeni görev çubuğudur.

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Tam ekran ve bölünmüş ekran uygulamaları arasında hızla geçiş yapmayı mümkün kılan yeni navigasyon hareketleri de mevcuttur. Fotoğraf paketi için, “eski” Galaxy Z Fold’un çift görüntüsünün yanı sıra ana kamerayla yüksek çözünürlüklü selfie sunan yeni araçlar da var.

Halihazırda Galaxy Z Flip’in eski sürümlerinde bulunan One UI 4.1.1, kapak ekranında fotoğrafları orijinal görünümlerinde görüntülemek ve çekmek için Hızlı Çekim özelliğindeki güncellemelerle birlikte gelecek. Diğer bir yenilik ise, aramalar ve metin mesajlarına cevap verme gibi ikincil ekranda çeşitli işlevlerin kullanılabilmesidir.

İçindekiler Eski saatler için güncelleme

Eski saatler için güncelleme

Galaxy Z serisinin önceki sürümleri için Android 12L’ye ek olarak Samsung, Galaxy Watch 4 için One UI Watch 4.5‘in piyasaya sürüldüğünü onayladı. Yeni arayüz, güncellenmiş bir klavye, daha fazla ekran görüntüsü ve Watch 5’in erişilebilirlik özelliklerini getiriyor.

Galaxy Watch 3 ve Watch Active 2 gibi daha eski modeller, elektrokardiyogram (EKG) ve kan basıncı ölçümü gibi bazı yeni özelliklere de erişebilecek.

Galaxy Watch 4 güncellemeyi almaya başladı, önceki sürümler ise Eylül ayının sonunda güncellemeleri alacak. Katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda, eski Galaxy Z için Android 12L ile One UI 4.1.1 güncellemesi kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

Kaynak: Samsung