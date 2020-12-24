Samsung, One UI 3 beta programını A51 için de başlatıyor

Dün duyurduğumuz üzere Samsung, Galaxy M31 için One UI 3 beta programını başlatmış ve cihazlara Android 11’i getirmeye başlamıştı. Diğer cihazlar hakkında beta programı için net bir bilgi olmadığını belirtmiş olsak da; kısa bir süre sonra firma, Galaxy A51 5G’yi de sürece dahil etmiş gibi gözüküyor.

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Galaxy M31 için Hindistan platformunda Android 11 beta programı başlatan firma; güncellemenin beta versiyonunun Galaxy A51 için de erişilebilir olduğunu Güney Kore’nin Samsung Community forumlarında duyurdu.

Programa katılmak isteyen kullanıcılar, aynı şekilde Samsung Community uygulaması üzerinden ilgili alana dokunup programa kayıt olmak için uygun olup olmadıklarını kontrol edebiliyorlar. Bu sürecin ardından ise yazılımın beta versiyonu cihazlarda ulaşılabilir olmaya başlıyor.

Samsung Almanya listesindekine göre güncellemeyi erken görebiliriz

Daha önceden Samsung Almanya tarafından Android 11 güncellemesinin cihazlara ne zaman geleceğiyle alakalı bir liste paylaşılmıştı. Her ne kadar liste Almanya özelinde olsa da, Avrupa cihazlarının da bu listedekine yakın bir takvim içerisinde güncellemeyi almaları bekleniyordu.

Listeye göre ise normal şartlarda Avrupa’daki Galaxy A51 akıllı telefonlarının Android 11 nihai güncellemesini, Galaxy M31 gibi 2021 Mart ayında alması bekleniyor. Ancak M31 cihazında olduğu gibi, hayata geçirilen bu beta uygulamasıyla beraber bu süreç hızlanabilir. Dolayısıyla bu ve firmanın diğer cihazlarının yeni işletim sistemi güncellemelerini daha erkenden almaları da ihtimaller arasında.