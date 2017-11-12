Samsung Galaxy Note8’de SPen Kullanım Detayları ve İpuçları

Bu videomuzda Aydoğan ile beraber Samsung’un son tepe modeli olan Galaxy Note8’in en önemli özelliği SPen’in detaylarına bakıyoruz.

Yenilenen Note versiyonunda SPen için de birçok yenilik ve detaylar getiren Samsung, kullanım kolaylığı açısından önemli gelişmeler sunuyor. Bazı özellikleri geçmiş Note modellerindeki detayların geliştirilmiş hali iken, Note8’e özel birçok yenilik de bulunuyor. Genel olarak Note cihazlarını kullanılması gerektiği ve size birçok kolaylık sunan özelliklerini bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler dileriz..