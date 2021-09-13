SAMSUNG | Nesini Seviyorsunuz? #2

Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer Samsung konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

00:00 Giriş

00:50 Genel yorumlar

03:17 Yaptığı telefonların Exynos işlemcileriyle herkesi güldürmesini seviyorum.

06:07 Apple ve Xiaomi fanlarını kudurtacak kadar kaliteli, sağlam ve güçlü telefonlar yapmasını.

11:49 OneUI arayüzü güzel ve akıcı olmasını.

13:04 Note serisini seviyorum sadece.

14:07 Samsung’un Türkiye’ye özel uyguladığı fiyat politikasını beğeniyorum.

17:45 Ekranı mükemmel, tasarımı çok iyi, özellikle OneUI arayüzü mükemmel ve gayet akıcı, ben kendimi bildim bileli hep Samsung kullanırım. Çok ama çok sevdiğim bir marka.

18:39 Bir panel üretici olmasından kaynaklı üst ve orta segmente ve hatta giriş seviyesinde dahi telefon ekranlarının çok güzel olması.

19:41 Telefonda segment ayarlamalarını iyi yapıyor. A serisi ve FE modelleri Çinli rakiplere çok iyi alternatifler.

21:28 Çıkan çoğu telefonun Türkiye’ye gelmesini seviyorum örneğin bu aralar Huawei ile Oppo’nun birkaç yeni telefonu çıktı gelmiyor bazı üst seviye telefonlarda gelmiyor. Samsung diğer markalara göre Türkiye’yi daha çok önemsiyor tüm modelleri getirmeye çalışıyor.

22:56 Tasarım ve yazılım konusunda Çinli markalara göre daha fazla güven veriyor, kamerası zaten tartışılmaz marka.

24:13 Senelerdir amiral gemisi cihazlarında bile mono ses çıkışı verip bizi üzse de, Harman’ı satın aldıktan sonra hem stereo hem de AKG destekli temiz ses kalitesiyle gönlümüzü almıştır.

25:31 Artık snapdragon kullanmasını. #Samsung #SamsungGalaxy #SamsungExynos