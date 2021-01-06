Samsung Galaxy S21 Serisi’nin Fiyatları Yanlışlıkla Açıklandı!

Windows üzerinde hangi uygulama ve programların ne kadar RAM kullandığını Görev Yöneticisini açarak öğrenebiliyoruz. Android sisteminde ise, biraz gizlenmiş olsa da, benzer bir şekilde uygulamaların RAM hafıza kullanımlarına ulaşmak mümkün.

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Özellikle de eğer telefonunuz yüksek bir RAM kapasitesine sahip değilse, fazlaca RAM tüketen uygulamalarınızı tespit etmek iyi bir fikir olabilir. Bu bilgi için ise Android geliştirici ayarlarına erişmek gerekecek.

Daha önceleri bazı Android versiyonları ve ROM’ları hafıza kullanımını daha ulaşılabilir bir şekilde sunuyordu. Şimdi ise bu bilgilere ulaşmak biraz daha zorlaştı. Ancak yine de RAM kullanımını görebilmek için Android geliştirici ayarlarına erişmek neredeyse bütün Android telefonlarda çalışıyor diyebiliriz.

Hangi uygulama ne kadar RAM tüketiyor görmek için Geliştirici Seçenekleri nasıl aktifleştirilir?

Öncelikle, eğer daha önceden aktifleştirmediyseniz, bu ayarları görebilmeniz için onları aktifleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ise yıllardır bilinen yöntem işimizi görüyor.

Telefonunuzun Ayarlar kısmına girin

kısmına girin Telefon bilgisi kısmına gelin

kısmına gelin Ardından Yapım numarası yazan yerin üstüne hızlıca tam yedi kere dokunun.

Bu adımların ardından sistem size Geliştirici Seçeneklerinin açıldığını haber verecektir. Bu kısım ise Android modeline göre ya Ayarlar menüsüne ya da Sistem sekmesi içerisine bir kez daha girdiğinizde yeni bir seçenek olarak karşınıza çıkacak. Oraya girdiğinizde ise yine modeline göre Çalışan Servisler veya direkt en üstte Hafıza kısmına girmeniz gerekiyor.

Güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında iseniz bu listeye bir bakmalısınız.

Özellikle iş ve okul kullanımı için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.

Bu kısımda artık telefonunuzun RAM hafızasının genel durumunu ve mevcut kullanımını görebilirsiniz. Hangi uygulama tarafından ne kadar hafıza kullanıldığını görmek için ise bu bölüm içerisinden ilgili seçeneğine basmalısınız. Buradan sistemdekiler dahil her uygulamanın ne kadar RAM kullandığı görülebiliyor. Aynı zamanda kullanım süresi de Android’in görmenize izin verdiği bilgiler arasında. Yine üst taraftaki menüden uygulamaların görünüm ve RAM kullanım durumlarına göre sıralanış şekillerini değiştirmeniz de mümkün.

Bu kısa birkaç adımı kullanarak hangi uygulamalarınızın ne kadar ve hangi sürelerde RAM kullandığını görebilirsiniz.

Kolay gelsin!