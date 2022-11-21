En son ortaya çıkan sızıntı bilgilere göre Samsung, yeni S serisinde frekans hızı daha yüksek Snapdragon 8 Gen 2 işlemcileri kullanacak. Snapdragon 8 Gen 2 kullanacak diğer markaların telefonlarına nazaran daha yüksek frekans hızı sunan bir işlemciyle telefonlarını çıkarması ne gibi sonuçlar doğuracak?

Çıkan Geekbench5 test skorlarında ortaya çıkan bu fark birçok kişinin aklına acaba “Samsung, Qualcomm ile özel bir anlaşma mı yaptı?” sorusunu ortaya atıyor. Daha önceki işlemcileri Samsung üretirken 8+ Gen 1 işlemcisini TSMC üretimine kaydıran Qualcomm bu kanaldan üretime devam ederken Samsung’a tabiri caizse kıyak mı geçiyor?

Siz de bu konu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Samsung’un böyle bir işlemciyi kullanması hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz.

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