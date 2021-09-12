Akıllı Telefonlar
Samsung, Müşterilerine Sanal RAM Seçeneğini Ücretsiz Şekilde Sundu
Son zamanlarda Çinli telefon markalarının kullanıcılar için epey faydalı sayılabilecek sanal RAM özelliğini sunduğunu görmeye başladık. Bu özelliğin çalışma tekniği, telefonun depolama alanından belirli bir miktar alınarak kısa süreli belleğe, yani RAM’a aktarılmasından ibaret. Görünen o ki, diğer telefon üreticileri de bu özelliği faydalı buldu ve artık Samsung da müşterilerine sanal RAM seçeneğini ücretsiz olarak sundu. Galaxy A52s 5G modeline gelen bir yazılım güncellemesinde RAM Plus isimli bir özellik de yer almakta. Bu güncellemenin zamanla diğer cihazlara, özellikle orta ve giriş segmentinde olan telefonlar için de sunulacağını öngörmek mümkün.
Bir telefonun çok satılabilmesi için cihazın kaliteli olması, tanınmış marka tarafından üretilmesi ve onu öne çıkarabilecek özelliklere sahip olması gerekli. İşte bu yüzden de üreticiler kendi ürünlerinde daha fazla kamera, daha fazla megapiksel, daha yüksek indirme hızı sunma eğilimindeler. Şimdiyse daha fazla RAM’lerle markalar, daha fazla kullanıcının dikkatini çekmeye ve onlara rahatlık sağlamaya çalışacaklar.
Uygulamalararası Geçişler Daha Hızlı Olacak
Özellikle düşük RAM’li cihazlara sahip kullanıcılar sanal RAM yardımıyla günlük kullanımlarda ve uygulamaları başlattıkları zaman aradaki farkı önemli derecede hissedebilecekler. Örneğin, eğer telefonun RAM’i düşük kapasiteli ise uygulamaları kapatıp tekrar açtığınızda uygulamaların bazıları yeniden başlatılabiliyor. Ama sanal RAM yardımıyla arka planda daha çok uygulama çalışabilecek ve kullanıcı uygulamayı açtığında kaldığı yerden devam edebilecek. Sanal RAM’in gerçek RAM’e kıyasla daha az hıza sahip olduğunu söylemek mümkün. Ama yine de bu özellik telefonun yükünün azaltılmasına imkan sağlayacak.
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Sanal RAM’in Geleceği
Bazı Çinli markalar artık sanal RAM seçeneğini kendi cihazlarına dahil etmiş durumdalar. Bu seçenek henüz az sayıda cihazlarda bulunuyor olsa da, gelecekte birçok modele sanal RAM özelliğinin getirileceğini tahmin edebiliriz. Hatta Google’ın bunu Android cihazlarda bir kullanıcı ayarı olarak da sunması da mümkün. Sistem buna geliştirici düzeyinde izin veriyor.
Yukarıda saydığımız Çinli markalardan sonra Samsung da artık kendi telefonları için sanal RAM özelliğini RAM Plus ismiyle kullanıma sundu. Bu RAM genişletme özelliği ilk olarak Hindistan’da Galaxy A52S 5G modeline bir yazılım güncellemesi olarak geldi. Bu sayede telefonla birlikte gelen standart 6 GB RAM’i 4 GB sanal RAM’le genişletmek mümkün. Bu teknik, hızdan ödün verilerek cihazların daha kullanışlı hale getirilmesinin bir yoludur.
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İlerleyen zamanlarda bu tekniğin diğer Android markalarında da kullanılacağını ve yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Bununla da üreticiler, giriş ve orta sınıf telefonlarda sık sık görülen RAM sorunlarını çözerek kullanıcıları memnun edeceğini umuyoruz.
Peki, sizin telefonunuzun da bu özelliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…
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Akıllı Telefonlar
Realme 8s 5G ve Realme 8i Tüm Özellikleriyle Tanıtıldı!
Realme‘nin yeni akıllı telefon modelleri Realme 8s 5G ve Realme 8i tanıtıldı. İşte Realme 8s 5G ve Realme 8i’nin tüm özellikleri ve fiyatı.
Realme gerçekleştirdiği bir etkinlik ile yeni modellerini tanıttı. İlk tablet modeli olan Realme Pad’i de tanıtan Realme, iki yeni akıllı telefon modelini de herkesin görüşüne sundu. İşte Realme 8s 5G ve Realme 8i‘nin tüm özellikleri ve fiyatları.
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Realme 8s 5G tüm özellikleri ve fiyatı!
Realme 8 ailesinin bir parçası olan Realme 8s 5G tanıtıldı. İlk ve en önemli detayı işlemcisi olan Realme 8s 5G tabiki merak edilen bir model de oldu. Gelin ilk olarak işlemcisiyle cihazın tüm özelliklerine göz atalım.
Realme 8s 5G başta da dediğimiz gibi işlemcisi ile dikkat çekiyor. Dimensity 810 yonga setini ilk kullanan cihaz olan Realme 8s 5G, bu işlemciyi 6GB ve 8GB LPDDR4X RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. 128GB depolama sunan Realme 8s 5G, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.
Ön tarafında 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran taşıyan Realme 8s 5G, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yine bu ekranın üzerinde 16MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme 8s 5G, arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera taşıyor. Ayrıca portre ve makro çekimler için iki adet 2MP‘lik kameralar da cihaz üzerinde yer alıyor.
5000mAh‘lik bir batarya ile gelen Realme 8s 5G, 33W hızlı şarj desteğine sahip. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanan Realme 8s 5G, son olarak Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 5G gibi özelliklere de sahip.
Son olarak Realme 8s 5G‘nin fiyatına bakacak olursak Realme bu telefon için iki farklı sürüm ile karşımıza çıkıyor. 245 Dolar ve 270 Dolar olmak üzere iki farklı fiyat etiketine sahip olan Realme 8s 5G, uygun fiyatlı bir diyebiliriz.
Realme 8i tüm özellikleri ve fiyatı!
Realme tarafından tanıtılan bir diğer model ise Realme 8i. Ön tarafında 6.6 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Realme 8i, 120Hz yenileme hızına, Full HD+ çözünürlüğe ve %100 DCI-P3 renk gamına sahip.
Performansını MediaTek Helio G96 yonga setinden alan Realme 8i, 4GB veya 6GB RAM bellek ile performansını destekleyebiliyor. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile gelen Realme 8i, microSD kart yuvası ile daha geniş bir depolama alanı da sunabiliyor.
Arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP‘lik bir ana kamera taşıyan Realme 8i, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 adet 2MP‘lik kamerayı da arka tarafında taşıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alan Realme 8i, 18W hızlı şarj desteği de sunuyor.
Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme 8i, 4GB / 64GB sürümü için 190 Dolar fiyat etiketine sahip. 6GB / 128GB sürüm ise 215 Dolar fiyat ile satışa sunulacak.
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Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo 2, Geekbench’te Görüntülendi
Realme, GT serisini bu yıl Mart ayında Qualcomm Snapdragon 888 destekli akıllı telefonla başlattı. Aynı ayın ilerleyen saatlerinde şirket, MediaTek Dimensity 1200 liderliğindeki uygun maliyetli bir amiral gemisi olarak Realme GT Neo’yu tanıttı. O zamandan beri şirket GT serisine GT Master Edition ve Master Explorer Edition olmak üzere iki cihaz daha ekledi. İlki Snapdragon 778G ile gelirken, ikincisi Snapdragon 870 işlemcisi ile geliyordu. Şimdi ise, şirket yeni bir Realme GT Neo 2 akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor ve görünüşe göre tanıdık bir işlemci ile birlikte gelecek.
Realme GT Neo 2, Geekbench 4 web sitesini ziyaret etti. Liste, piyasaya sürülmeden önce cihazın bazı temel özelliklerini ortaya koyuyor. Benchmark web sitesinde görünen akıllı telefon, RMX3370 model numarasını ile geliyor. Kasanın içerisinde bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemci bulunuyor. İşlemci 2.42 GHz temel saat hızına sahip ve Adreno 650 grafik işlemcisi ile eşleştirilmiş. İşlemcinin ilk Neo’daki MediaTek Dimensity 1200’e göre bazı avantajları var, bu nedenle cihaz önceki sürümüne göre bir yükseltme ile geliyor.
Geekbench 4 listesine göre cihaz, kutudan çıktığı haliyle Android 11 ile çalışacak. Temeldeki Android kaplamasının üstünde Realme UI 2.0’a sahip olduğunu varsayabiliriz. Telefon daha önce bir web sitesinde 12 GB RAM ile göründü. Ayrıca 8 GB RAM ile bir temel seçenekle gelebilir. Telefonun ne kadar depolama alanına sahip olduğunu bilmiyoruz ancak bu 12 GB RAM seçeneği ile 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmesini bekliyoruz. Listede Realme GT Neo 2, tek çekirdekli ve 12.690 çok çekirdekli bölümlerinde 4.678 puan aldı.
Realme GT Neo 2 Beklenen Özellikleri
Telefon kısa süre önce 3C sertifika web sitesini ziyaret etti ve bu da cihazın 65W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun diğer özellikleri hakkında önceden sızıntılar çıkmıştı. Sızıntılara göre cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.62 inç Full HD+ ekrana sahip olacak. Ekran panelinin AMOLED olmasını ve sol üstte kamera için bir delik olmasını bekleyebiliriz. Ayrıca, muhtemelen bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile gelecek. Arkaya doğru bakıldığında cihaz büyük ihtimalle üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Birincil 64 MP, 8 MP ultra geniş açılı kameraya ve 2 MP makro/derinlik sensörüne sahip olacak. Bu kurulum Realme GT serisi cihazlarda görülüyordu. Selfie görevleri, 16 MP ön kamera sensörü tarafından sağlanmalıdır. Ayrıca, Realme GT Neo 2, serideki daha büyük pile sahip cihaz olmasını sağlayacak 5.000 mAh pile sahip olabilir.
Paylaşılan bilgilere göre, Realme GT Neo 2’nin bu ay sonra gelecek gibi görünüyor. Bazı bölgelerde cihazın ismi değişerek Realme GT Neo Gaming takma adı ile gelecek.
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