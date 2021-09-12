Samsung, Müşterilerine Sanal RAM Seçeneğini Ücretsiz Şekilde Sundu

Son zamanlarda Çinli telefon markalarının kullanıcılar için epey faydalı sayılabilecek sanal RAM özelliğini sunduğunu görmeye başladık. Bu özelliğin çalışma tekniği, telefonun depolama alanından belirli bir miktar alınarak kısa süreli belleğe, yani RAM’a aktarılmasından ibaret. Görünen o ki, diğer telefon üreticileri de bu özelliği faydalı buldu ve artık Samsung da müşterilerine sanal RAM seçeneğini ücretsiz olarak sundu. Galaxy A52s 5G modeline gelen bir yazılım güncellemesinde RAM Plus isimli bir özellik de yer almakta. Bu güncellemenin zamanla diğer cihazlara, özellikle orta ve giriş segmentinde olan telefonlar için de sunulacağını öngörmek mümkün.

Bir telefonun çok satılabilmesi için cihazın kaliteli olması, tanınmış marka tarafından üretilmesi ve onu öne çıkarabilecek özelliklere sahip olması gerekli. İşte bu yüzden de üreticiler kendi ürünlerinde daha fazla kamera, daha fazla megapiksel, daha yüksek indirme hızı sunma eğilimindeler. Şimdiyse daha fazla RAM’lerle markalar, daha fazla kullanıcının dikkatini çekmeye ve onlara rahatlık sağlamaya çalışacaklar.

Uygulamalararası Geçişler Daha Hızlı Olacak

Özellikle düşük RAM’li cihazlara sahip kullanıcılar sanal RAM yardımıyla günlük kullanımlarda ve uygulamaları başlattıkları zaman aradaki farkı önemli derecede hissedebilecekler. Örneğin, eğer telefonun RAM’i düşük kapasiteli ise uygulamaları kapatıp tekrar açtığınızda uygulamaların bazıları yeniden başlatılabiliyor. Ama sanal RAM yardımıyla arka planda daha çok uygulama çalışabilecek ve kullanıcı uygulamayı açtığında kaldığı yerden devam edebilecek. Sanal RAM’in gerçek RAM’e kıyasla daha az hıza sahip olduğunu söylemek mümkün. Ama yine de bu özellik telefonun yükünün azaltılmasına imkan sağlayacak.

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Sanal RAM’in Geleceği

Bazı Çinli markalar artık sanal RAM seçeneğini kendi cihazlarına dahil etmiş durumdalar. Bu seçenek henüz az sayıda cihazlarda bulunuyor olsa da, gelecekte birçok modele sanal RAM özelliğinin getirileceğini tahmin edebiliriz. Hatta Google’ın bunu Android cihazlarda bir kullanıcı ayarı olarak da sunması da mümkün. Sistem buna geliştirici düzeyinde izin veriyor.

Yukarıda saydığımız Çinli markalardan sonra Samsung da artık kendi telefonları için sanal RAM özelliğini RAM Plus ismiyle kullanıma sundu. Bu RAM genişletme özelliği ilk olarak Hindistan’da Galaxy A52S 5G modeline bir yazılım güncellemesi olarak geldi. Bu sayede telefonla birlikte gelen standart 6 GB RAM’i 4 GB sanal RAM’le genişletmek mümkün. Bu teknik, hızdan ödün verilerek cihazların daha kullanışlı hale getirilmesinin bir yoludur.

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İlerleyen zamanlarda bu tekniğin diğer Android markalarında da kullanılacağını ve yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Bununla da üreticiler, giriş ve orta sınıf telefonlarda sık sık görülen RAM sorunlarını çözerek kullanıcıları memnun edeceğini umuyoruz.

Peki, sizin telefonunuzun da bu özelliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…