Samsung Electronics, Hubert H. Lee’nin Genel Müdür Yardımcısı ve MX (Mobile eXperience) Tasarım Ekibi Başkanı olarak atandığını duyurdu. Daha önce Mercedes-Benz Çin’in Tasarım Direktörü olarak görev yapan Lee, yirmi yılı aşkın tasarım ve liderlik deneyimini Samsung’a taşıyor.

Mercedes-Benz’de birçok tasarım projesine liderlik eden Lee, şirketin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’deki tasarım ekiplerine gösterdiği üstün liderlik nedeniyle birçok ödül aldı.

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Samsung’daki yeni görevinde Lee, S Serisi, Z Serisi, Galaxy Tab, Galaxy Watch ve daha fazlası gibi Galaxy ürünlerinin yaratılmasından sorumlu MX Tasarım Ekibine liderlik edecek. Lee’nin benzersiz ve vizyoner bakış açısı, kullanıcıların bildiği ve sevdiği özgün tasarım anlayışını temel alarak Galaxy’nin görünümünü ve hissini şekillendirmeye yardımcı olacak.

“Samsung, mobil endüstriyi dönüştüren tasarımlarıyla dünyanın en güzel ürünlerinden bazılarını üretmesiyle tanınıyor” diyen Hubert H. Lee, “Mobil inovasyonun eşiğinde olan bir şirketin parçası olmaktan ve tasarım sanatı aracılığıyla yeni mobil deneyimler yaratmaktan sorumlu ekibe liderlik etmekten heyecan duyuyorum” dedi.