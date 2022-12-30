Bu videoda sırasıyla Eren, Aydoğan, Ersin ve Yıldıray 2022 yılında yaşanan en dikkat çekici teknolojik olayı, kullandıkları en iyi telefonu, en iyi laptopu, en iyi akıllı ürünü, en iyi kulaklık modelini, ofise gelen en etkileyici teknolojik ürünü ve çok test etmek istedikleri Türkiye’de olmayan ürünü sırasıyla siz takipçilerimizle paylaşıyor.

Sizlerde bu ana başlıklara göre kendi “enlerinizi” bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın! Şimdiden herkese iyi seneler, mutlu yıllar!

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