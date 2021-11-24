Samsung Meraklıları İçin Expert Raw Uygulamasını Kullanıma Sundu

Samsung telefonların kamera uygulaması, Tek Çekim, Direktör Bakışı, 8K Video Snap ve daha fazlası gibi işlevler sunan, zaten oldukça dolu özelliklere sahip. Peki ya daha fazla kamera meraklısı iseniz ve daha fazla özelliklere ihtiyacınız varsa? Tabiki RAW desteği gibi özelliklere sahipsiniz, ancak şirket az önce ayrı bir kamera uygulaması da yayınladı.

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Expert Raw kamera uygulaması, Samsung tarafından Galaxy Store’da beta olarak yayınlandı. Ana, ultra geniş, telefoto ve periskop kamera ile çoklu çerçeve tabanlı 16 bit RAW desteği gibi özellikler getiriyor. Karşılaştırmak gerekirse standart kamera uygulamasında yalnızca ana ve ultra geniş açı kameraları kullanırken RAW çekimlere izin veriyor.

Bir Samsung topluluk sayfası moderatörü, çoklu çerçeve çekiminin netlik, ayrıntı ve dinamik aralık ile RAW çekimler ile de elde edebileceğinizi anlamı paylaştı. Expert Raw uygulaması ayrıca HDR işlevi, kayıpsız JPEG desteği, profesyonel mod kontrolleri (örneğin ISO, deklanşör hızı, pozlama, manuel odaklama ve histogram) RAW şeklinde çekilen fotoğrafları kayıpsız bir şekilde Adobe Lightroom’a aktarım sağlayabiliyor.

Uygulama şuanda sadece Android 12 sürümünde çalışan Samsung Galaxy S21 Ultra’da çalışıyor. Uygulamanın şuanda kısıtlı bir cihazla olması tek olumsuz noktası olsa da, ileriki günlerde yeni sürüme geçiş yapan birçok Samsung akıllı telefonu bu uygulamayı çalıştırabilecek. Ayrıca moderatör, bir yorumda Galaxy S21 Plus ve Galaxy Tab S5e dahil olmak üzere ek cihazların daha sonra Expert Raw uygulamasını destekleyeceğini belirtti. Android Authority yazarlarından birisi de Exynos işlemcili bir Galaxy S20 FE cihazında uygulamayı denemiş ancak uygulamanın sürekli çöktüğünü de kaydetmiş.

Popüler uygulama yazılımcılarından FrontTron Expert Raw uygulamasının bir APK’sını da paylaştı. Ancak sizin için uygunsa Galaxy Store aracılığıyla yüklemeniz daha doğru olabilir. Ya da daha uyumlu çalışacak olan sürümünü bekleyebilirsiniz.