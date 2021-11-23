Akıllı Telefonlar
Apple Türkiye, Satışlarını Geçici Olarak Durdurdu
Türk Lirası’nın döviz kuru karşısındaki değer kaybı, her alanda olduğu gibi teknoloji piyasasını da etkiliyor. Bugünkü ani yükselişin ardından Apple Türkiye, internet sitesindeki satışları durdurmak zorunda kaldı.
İlginizi çekebilir: ANDROID’DE SON NOKTA! | VIVO X70 Pro+ Deneyimi
Apple Türkiye, İnternet Mağazasındaki Satışları Durdurdu!
Yaklaşık 1 haftadan beri artış trendinde olan Dolar/TL kuru gün içerisinde 13,50 TL seviyesini gördü. Bu gelişmenin ardından Apple Türkiye’den öğle saatlerinde flaş bir hamle geldi. Gün içerisinde Apple’ın online mağazasından iPhone 11 almaya çalışan kullanıcılar, üründe stok olmadığı mesajıyla karşılaştı. Akşam saatlerinde ise Apple Online Store’daki tüm ürünlerin satıştan kaldırıldığı ortaya çıktı. iPhone serisi başta olmak üzere ürün sayfalarına giren tüketiciler, “Ürün Şu Anda Mevcut Değil” uyarısıyla karşılaşıyor.
Bu durumun son dönemde tırmanan döviz kurundan dolayı yaşandığı tahmin ediliyor. Zira Apple Store’un Türkiye sitesindeki ürünlerde uzun süredir fiyat güncellemesi yapılmıyor. Ürünlere zam yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar zam yapılacağı ise henüz belli değil. Fakat Apple Türkiye sitesinde 11.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan iPhone 13 128 GB, çeşitli sitelerde 13.999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Dolayısıyla Apple’ın ciddi bir zam yapma ihtimali bulunduğunu söylemek mümkün.
Öte yandan, Apple’ın kendi internet sitesindeki teslimat süreleri de son dönemde bir hayli uzamıştı. Çünkü teslim süresi iPhone 11 için 4 hafta, iPhone 13 için 4-6 hafta olarak belirtiliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi göz önünde tutulursa bir stok sorunu da söz konusu olabilir. Bütün bu sorulara ürünler yeniden satışa sunulduğunda cevap bulabileceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Apple Türkiye, Satışlarını Geçici Olarak Durdurdu
ANDROID’DE SON NOKTA! | VIVO X70 Pro+ Deneyimi
E-Ticaret Devi MercadoLibre, Brezilya’da Kripto Para Hizmeti Sunacak!
ASUS Vivobook Pro 14 OLED İnceleme | Şahane Ekran, Etkileyici Performans!
“BABALAR GİBİ TELEFON” | Xiaomi Mi 11 Lite Kullanıcı Deneyimi (Ersin Akman)
ANDROID’DE SON NOKTA! | VIVO X70 Pro+ Deneyimi
ASUS Vivobook Pro 14 OLED İnceleme | Şahane Ekran, Etkileyici Performans!
“BABALAR GİBİ TELEFON” | Xiaomi Mi 11 Lite Kullanıcı Deneyimi (Ersin Akman)
Xiaomi 11 Lite 5G NE vs VIVO V21 | 5500 TL’yi En Çok Hangisi Hak Ediyor ?
Hem laptop hem devasa tablet! | MSI Summit E16 Flip Evo incelemesi
ANDROID’DE SON NOKTA! | VIVO X70 Pro+ Deneyimi
ASUS Vivobook Pro 14 OLED İnceleme | Şahane Ekran, Etkileyici Performans!
“BABALAR GİBİ TELEFON” | Xiaomi Mi 11 Lite Kullanıcı Deneyimi (Ersin Akman)
Xiaomi 11 Lite 5G NE vs VIVO V21 | 5500 TL’yi En Çok Hangisi Hak Ediyor ?
Hem laptop hem devasa tablet! | MSI Summit E16 Flip Evo incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.