Apple Türkiye, Satışlarını Geçici Olarak Durdurdu

Türk Lirası’nın döviz kuru karşısındaki değer kaybı, her alanda olduğu gibi teknoloji piyasasını da etkiliyor. Bugünkü ani yükselişin ardından Apple Türkiye, internet sitesindeki satışları durdurmak zorunda kaldı.

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Apple Türkiye, İnternet Mağazasındaki Satışları Durdurdu!

Yaklaşık 1 haftadan beri artış trendinde olan Dolar/TL kuru gün içerisinde 13,50 TL seviyesini gördü. Bu gelişmenin ardından Apple Türkiye’den öğle saatlerinde flaş bir hamle geldi. Gün içerisinde Apple’ın online mağazasından iPhone 11 almaya çalışan kullanıcılar, üründe stok olmadığı mesajıyla karşılaştı. Akşam saatlerinde ise Apple Online Store’daki tüm ürünlerin satıştan kaldırıldığı ortaya çıktı. iPhone serisi başta olmak üzere ürün sayfalarına giren tüketiciler, “Ürün Şu Anda Mevcut Değil” uyarısıyla karşılaşıyor.

Bu durumun son dönemde tırmanan döviz kurundan dolayı yaşandığı tahmin ediliyor. Zira Apple Store’un Türkiye sitesindeki ürünlerde uzun süredir fiyat güncellemesi yapılmıyor. Ürünlere zam yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar zam yapılacağı ise henüz belli değil. Fakat Apple Türkiye sitesinde 11.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan iPhone 13 128 GB, çeşitli sitelerde 13.999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Dolayısıyla Apple’ın ciddi bir zam yapma ihtimali bulunduğunu söylemek mümkün.

Öte yandan, Apple’ın kendi internet sitesindeki teslimat süreleri de son dönemde bir hayli uzamıştı. Çünkü teslim süresi iPhone 11 için 4 hafta, iPhone 13 için 4-6 hafta olarak belirtiliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi göz önünde tutulursa bir stok sorunu da söz konusu olabilir. Bütün bu sorulara ürünler yeniden satışa sunulduğunda cevap bulabileceğiz.