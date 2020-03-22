Akıllı Telefonlar
Samsung kullanıcıları Exynos işlemci istemiyor!
Geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan bir video, Samsung Exynos 990 işlemcinin Qualcomm Snapdragon 865’e kıyasla dezavantajlı olduğunu ortaya koyuyordu. Görünüşe göre bu durumdan memnun olmayan kullanıcılar, Exynos işlemcilerin üst seviye cihazlarda kullanılmaması için harekete geçti!
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Samsung kullanıcıları, amiral gemisi modellerde Exynos işlemcilere karşı!
Üst seviye akıllı telefonlar için özelleştirilmiş donanım politikası izleyen Samsung, Qualcomm işlemciye sahip Galaxy serisi modellerini yalnızca Amerika’daki kullanıcılara sunuyor. Avrupa ve Türkiye’deki kullanıcılar ise şirketin kendi üretimi olan Exynos serisi işlemciye sahip cihazları satın alabiliyor.
Samsung, performans tarafında kendi üretimi işlemcilerin denk bir performans sergilediğini iddia etse de ortaya çıkan veriler durumun böyle olmadığını gösteriyor. Teknoloji yayıncısı Arun Maini, son videosunda buna değinerek Galaxy S20 Ultra’da kullanılan iki işlemciyi kıyasladı. Özellikle termal verimlilik alanında rakibi Snapdragon 865’e karşı geride kalan Exynos 990, ısındıkça sahip olduğu performansı kaybediyor. Günlük kullanımda gözle görülebilen performans kaybı, AnTuTu Benchmark testinde ise sayısal olarak %20’ye kadar ulaşıyor.
Samsung kullanıcıları ise Galaxy S6 serisinden bu yana izlenen stratejiden hoşnut değil. İşlemci farkından dolayı daha düşük performans aldıklarını ifade eden kullanıcılar, Snapdragon serisi Samsung cihazlarına kıyasla daha fazla para ödediklerini belirtiyor. Bunun üzerine Change.org platformunda harekete geçen bir grup kullanıcı, Samsung’dan üst seviye cihazlarında Exynos serisi işlemci kullanmamasını talep etti.
3 gün önce başlatılan kampanyada 12.000’den fazla imza toplanması, kullanıcıların ciddiyetini ortaya koyuyor. Markanın uzun süredir izlediği stratejiyi değiştirip değiştirmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G8 Power Lite görselleriyle birlikte sızdırıldı!
Motorola Moto G8 Power Lite bir süredir bazı sızıntılarla birlikte karşımıza çıkıyordu. Başlangıçta cihazla ilgili bazı özellikleri ve birkaç render görmüştük. Ardından Google Play Console sayesinde daha fazla detaya ulaşmıştık. Şimdi ise elimizde daha fazla görsel ve detay bulunuyor.
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Motorola Moto G8 Power Lite hakkında neler biliyoruz?
Bugün, İtalya kaynaklı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntı, cihazın tasarımsal anlamda nasıl görüneceği ve fiyatlandırması ile ilgili bilgiler sunuyor. İlk olarak elimize geçen yeni bilgilere göre, cihazın Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca, Moto G8 Power Lite‘ın fiyatının 189,99€ olacağı söyleniyor. Cihazın bataryasının ise, Motorola Moto G8 Power gibi 5000 mAh gücünde olacağı bilinenler arasında.
Kamera tarafında ise Moto G8 Power Lite, dörtlü bir kamera kurulumu bulunduracak. Kameraların detaylarına gelecek olursak, 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, iki adet 8 MP çözünürlüklü henüz işlevi bilinmeyen kamera ve 2 MP değerinde aynı şekilde detayı bilinmeyen bir kamera mevcut. Bunlarla birlikte Lite versiyonda başka farklılıklar mevcut. Bunlardan başlıcaları, cihazın ekranının 6.5 inçten daha büyük fakat 720×1600 piksel çözünürlüğünde olması.
Moto G8 Power Lite‘ın tasarımsal anlamda yaptığı diğer bir değişiklik ise bu sefer ön tarafta su damlası çentiğine yer vermesi oldu. Lite olmayan sürümde kamera deliği sol üstte bulunuyordu. Lite versiyon yonga seti olarakta değişikliğe gitmiş durumda. Cihazda MediaTek Helio P35 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca Lite versiyonda NFC yok ve cihazda vanilla sürümden daha yavaş olan 10W’lık hızlı şarj bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, One UI 2.5’dan üçün parti başlatıcılara destek
Samsung One UI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Yeni versiyonu One UI 2.5 olarak belirleyen firma, bazı konular da üçüncü parti başlatıcılara kolaylık sağlayacak gibi gözüküyor.
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Daha fazla sistem özelliğine erişim izni
Samsung 2018 sonlarında cihazlarına yayınladığı yeni arayüzü One UI için yeni bir güncelleme hazırlıyor. Güncel cihazlarında One UI 2.0 ve 2.1 versiyonları yüklü olan Samsung yeni versiyonu için kolları sıvadı. One UI 2.5 ismiyle cihazlara gelecek arayüz hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Samsung‘un topluluk forumlarında açılan konuda, yeni eklenen jest hareketlerinin üçüncü parti başlatıcılar için de kullanılabilir hale geldiği bildirildi. Hali hazırda One UI 2.0 ile gelen bu jestler daha önceleri diğer başlatıcılar ile uyumlu değildi. Üçüncü parti başlatıcı kullanan cihaz sahiplerine önemli bir rahatlık sağlayan firma, telefonun içerisinde geniş bir hareket alanı oluşturdu.
İlk olarak Android‘de Google‘ın çıkardığı bu sistem, kullanıcılara tek elle telefon kontrolü sağlamakta. Ayrıca bir çok Android telefon üreticisi de bu özelliği kendilerine has tasarımlarla ara yüzlerine yerleştirdi. Galaxy Note 20 ile çıkmasını beklediğimiz One UI 2.5 şu an için hangi cihazlara gelecek bilinmiyor. Ancak One UI 2.1‘in Galaxy Z Flip, S20, S10, S9, Note 10 ve Note 9 cihazlarına gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Samsung beğenileri üstüne toplayan yeni ara yüzüne ne tür yenilikler getirecek?
Akıllı Telefonlar
Essential PH-2 ve PH-3, eski bir telefon tasarımcısı tarafından paylaşıldı!
Essential, akıllı telefon pazarına bu yıl sadece bir telefonla çıktı. Firmanın eski tasarımcısı Kevin Hoffman bir zamanlar planlanan Essential PH-2 ve Essential PH-3 tasarımını bir blog yazısında paylaştı.
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Essential PH-2 ve PH-3 tasarımları nasıl olacaktı?
Tasarım olarak PH-2, su damlası çentik ekranı, çift kameralı düz ve cam arka gövdeye sahip olacaktı. Kamera sensörlerinin altında ve cihazı ortalayan bir parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunacaktı. Cihaz, düz ve parmak izi okuyucusu bulunan gövdesi ile Essential PH-1‘e oldukça benzeyecekti. Bununla birlikte yanlar ve üst tarafta düz bir ekran yerine kavisli ekran tercih edilmişti. Ayrıca tüm düğmeler cihazın sağ tarafında bulunuyor. Arka cam panel PH-1’deki parlak panelin aksine mat bir kaplamaya sahip olacaktı.
Essential PH-2‘nin alt kısmında iki adet hoparlör ızgarası bulunuyordu, ayrıca telefonun suya ve toza karşı IP68 sertifikası da mevcuttu. Hoffman‘a göre Essential PH-2, yapılan ikinci prototip testinin ardından iptal edildi ve cihaz piyasaya sürülmeye oldukça yakındı.
Essential PH-3‘e geldiğimizde ise firma, cihazın üzerinde 2020’nin başlarından itibaren yoğun bir şekilde çalıştı. Cihazın üç kameralı olması planlanıyordu. Ayrıca PH-3‘ün daha ince bir çeneye ve tamamen alüminyum bir yapıya sahip olacağı söyleniyordu. Fakat iki cihaz da piyasaya sürülmeden iptal edildi.