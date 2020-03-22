Samsung kullanıcıları Exynos işlemci istemiyor!

Geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan bir video, Samsung Exynos 990 işlemcinin Qualcomm Snapdragon 865’e kıyasla dezavantajlı olduğunu ortaya koyuyordu. Görünüşe göre bu durumdan memnun olmayan kullanıcılar, Exynos işlemcilerin üst seviye cihazlarda kullanılmaması için harekete geçti!

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Samsung kullanıcıları, amiral gemisi modellerde Exynos işlemcilere karşı!

Üst seviye akıllı telefonlar için özelleştirilmiş donanım politikası izleyen Samsung, Qualcomm işlemciye sahip Galaxy serisi modellerini yalnızca Amerika’daki kullanıcılara sunuyor. Avrupa ve Türkiye’deki kullanıcılar ise şirketin kendi üretimi olan Exynos serisi işlemciye sahip cihazları satın alabiliyor.

Samsung, performans tarafında kendi üretimi işlemcilerin denk bir performans sergilediğini iddia etse de ortaya çıkan veriler durumun böyle olmadığını gösteriyor. Teknoloji yayıncısı Arun Maini, son videosunda buna değinerek Galaxy S20 Ultra’da kullanılan iki işlemciyi kıyasladı. Özellikle termal verimlilik alanında rakibi Snapdragon 865’e karşı geride kalan Exynos 990, ısındıkça sahip olduğu performansı kaybediyor. Günlük kullanımda gözle görülebilen performans kaybı, AnTuTu Benchmark testinde ise sayısal olarak %20’ye kadar ulaşıyor.

Samsung kullanıcıları ise Galaxy S6 serisinden bu yana izlenen stratejiden hoşnut değil. İşlemci farkından dolayı daha düşük performans aldıklarını ifade eden kullanıcılar, Snapdragon serisi Samsung cihazlarına kıyasla daha fazla para ödediklerini belirtiyor. Bunun üzerine Change.org platformunda harekete geçen bir grup kullanıcı, Samsung’dan üst seviye cihazlarında Exynos serisi işlemci kullanmamasını talep etti.

3 gün önce başlatılan kampanyada 12.000’den fazla imza toplanması, kullanıcıların ciddiyetini ortaya koyuyor. Markanın uzun süredir izlediği stratejiyi değiştirip değiştirmeyeceği ise merakla bekleniyor.