Motorola Moto G8 Power Lite görselleriyle birlikte sızdırıldı!

Motorola Moto G8 Power Lite bir süredir bazı sızıntılarla birlikte karşımıza çıkıyordu. Başlangıçta cihazla ilgili bazı özellikleri ve birkaç render görmüştük. Ardından Google Play Console sayesinde daha fazla detaya ulaşmıştık. Şimdi ise elimizde daha fazla görsel ve detay bulunuyor.

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Motorola Moto G8 Power Lite hakkında neler biliyoruz?

Bugün, İtalya kaynaklı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntı, cihazın tasarımsal anlamda nasıl görüneceği ve fiyatlandırması ile ilgili bilgiler sunuyor. İlk olarak elimize geçen yeni bilgilere göre, cihazın Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca, Moto G8 Power Lite‘ın fiyatının 189,99€ olacağı söyleniyor. Cihazın bataryasının ise, Motorola Moto G8 Power gibi 5000 mAh gücünde olacağı bilinenler arasında.

Kamera tarafında ise Moto G8 Power Lite, dörtlü bir kamera kurulumu bulunduracak. Kameraların detaylarına gelecek olursak, 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, iki adet 8 MP çözünürlüklü henüz işlevi bilinmeyen kamera ve 2 MP değerinde aynı şekilde detayı bilinmeyen bir kamera mevcut. Bunlarla birlikte Lite versiyonda başka farklılıklar mevcut. Bunlardan başlıcaları, cihazın ekranının 6.5 inçten daha büyük fakat 720×1600 piksel çözünürlüğünde olması.

Moto G8 Power Lite‘ın tasarımsal anlamda yaptığı diğer bir değişiklik ise bu sefer ön tarafta su damlası çentiğine yer vermesi oldu. Lite olmayan sürümde kamera deliği sol üstte bulunuyordu. Lite versiyon yonga seti olarakta değişikliğe gitmiş durumda. Cihazda MediaTek Helio P35 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca Lite versiyonda NFC yok ve cihazda vanilla sürümden daha yavaş olan 10W’lık hızlı şarj bulunuyor.