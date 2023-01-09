Samsung‘un telefon bölümünün kendi amiral gemisi yonga setini geliştirdiğini öne süren bilgiler ortaya çıktı. Son raporlar ayrıca şirketin artık üst düzey telefonlarında Exynos yonga setlerini kullanmayabileceğini gösteriyor. Bugün gelen yeni bir söylenti yakında Galaxy serisine özel yonga setinin duyurusunu göreceğimizi gösteriyor.

Sızıntıları ile ünlü Ice Universe, konu ile ilgili yeni bir Tweet attı. Bu tweet’e göre Samsung’un mobil deneyim başkanı TM Roh, Galaxy S23 lansman etkinliğinde “Galaxy için özel SoC” ile ilgili en son bilgileri ortaya çıkaracak. 1 Şubat tarihinde bu yonga setleri hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23+ Kanlı Canlı Görüntülendi! İşte Tasarımı

Nisan ayı başlarında TM Roh, Samsung’un yalnızca Galaxy akıllı telefonda kullanılacak özel bir yonga seti oluşturacağını belirtti. Yakında Google Pixel Fold’da yeniden ortaya çıkacak olan Google Tensor çipine çok benzeyecek.

Yıllarca, amiral gemisi Galaxy S serisi çoğu bölgede Exynos tarafından desteklendi. Ancak bu yıl Galaxy S23 serisinde sadece Snapdragon 8 Gen 2 yonga setleri yer alacak. Samsung’un Galaxy amiral gemileri için Exynos çipini kullanmaktan vazgeçmesinin iyi bir nedeni var. İlk neden Samsung ve müşterilerinin Exynos markalı yonga setine olan inancını kaybetmesi gösteriliyor.

Daha önce de belirtildiği gibi, Google Tensor çipleriyle birlikte gelen Pixel 6 ve Pixel 7 serilerinde bulduğumuz AI yeteneklerine sahip olabilir. Samsung’un yeni yonga setlerini seneye de göremeyeceğiz. Galaxy S25 serisi ile bu yonga setlerinin kullanılması bekleniyor.

Performans açısından döneminin amiral gemisi yonga setleri ile kapışacak olan bu yonganın ismi Exynos olmayacak. Samsung yeniden isimlendirme yapacak. 3nm üretim süreci ile üretilmesi beklenen bu yonga setlerine bakalım Vivo ve OPPO gibi dev isimlerden de yanıt gelecek mi?