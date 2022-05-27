Samsung, geçen yılın Eylül ayında 200MP ISCOCELL HP1 kamera sensörünü piyasaya sürdü, ancak hala devasa sensöre sahip olan cihazı göremedik. Bu Temmuz ayında çıkması planlanan ve bir Motorola telefonda kullanılacağı konuşulan sensör için Samsung, sensörün yeteneklerini gösteren bir video yayınladı.

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Videonun amacınım HP1 sensörünün yakalayabileceği ayrıntı miktarını göstermek olduğu aşikar. Yeni sensörü göstermek için hiçbir telefona monte edilmeden kullanılmamış olsa da, bir test panosu, harici ekran ve bir grup Samsung mühendisinin bazı ayrıntılı kedi resimleri çekmesine izin veren ek lens ile tamamlanmış bir el yapımı düzeneğe bağlandığı görülüyor.

Son olarak 200MP HP1 sensörüyle çekilen fotoğraf endüstriyel bir baskı makinasında basılıyor. Sonuç ne mi oluyor? Birbirine dikilmiş ve bir binaya asılmış on iki ayrı 2.3 metre uzunluğunda parçadan oluşan 28 x 22 metrelik bir tuval ortaya çıkıyor. Gerçek fotoğraf, elbette sahne arkasındaki fotoğrafçılar tarafından optimize ediliyor ve ayarlanıyor. Yani bu büyük sensör, ayrıntıları kaybetmeden görüntüleri yakınlaştırıp kırpabilmeniz için büyük bir fayda sağlıyor.

Samsung’un HP1 sensörü, ChamelonCell olarak adlandırılan ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 2,56μm piksel aralığına sahip 12,5MP fotoğraflardan 50MP fotoğraflara (1,28μm piksel) veya doğal olarak 200MP’de (0,64μm) kadar değişen çeşitli çözünürlüklerde on altı piksele kadar gruplayabilen yepyeni bir piksel gruplama teknolojisi getiriyor.