Google’ın, horlama ve öksürüğü tespit etmek için Android telefonları kullanmanın bir yolunu test ettiği anlaşıldı. 9to5Google, bu özelliği, Google Health Studies uygulamasının bir APK sürümünde olduğunu fark etti.

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Rapora göre, uygulamada yapılan son güncellemedeki dizeler bir “uyku sesi toplama” çalışmasını ortaya koyuyor. Şimdilik yalnızca Google çalışanlarına açık olan özellik, katılan çalışanların aynı odada, rakip bir şirkette çalışmayan birden fazla yetişkin uyuyan olmaması gerektiriyor.

Çalışmayı açıklayan Google, “Sağlık Algılama ekibi, kullanıcılara uykuları hakkında anlamlı bilgiler sağlamak amacıyla Android cihazlara gelişmiş bir algılama yetenekleri ve algoritmalar paketi getirmek için aktif olarak çalışıyor” diyor. Ayrıca Bu ses koleksiyonu “bu tür algoritmaları doğrulamak, ayarlamak ve geliştirmek için gerekli verileri sağlayarak bu görevi desteklemektedir.” açıklamasını yapıyor.

Bu özellik, Google Fit’in kalp ve solunum hızını ölçmek için Android telefonlarda kamerayı nasıl kullandığına benzerlik taşıyor. Google’ın ikinci nesil Nest Hub’ında ayrıca, nefes almayı ölçen ve geceleri bir kullanıcıyı öksürme veya horlama gibi nelerin rahatsız edebileceğini tespit eden Uyku Algılama özelliği de bulunuyor. Görünüşe göre şirket bu özelliği Android telefonlara getirecek.

Bu noktada özelliğin telefonlar ve tabletler dahil tüm Android cihazlara mı geleceği yoksa Google kendi akıllı telefonları Pixel’e özel mi olacağı belli değil. Google Fit ve Google Clock’taki Bedtime hub’ı harika rakipler olsa da, hangi uygulamanın bu özelliğe sahip olacağı henüz belli değil.