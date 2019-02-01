Samsung katlanabilir telefon gözüktü mü?

Samsung Vietnam kritik bir sızıntıya yol açtı. Youtube’dan paylaştıkları gelecek temalı fragmanda katlanabilir telefon başta olmak üzere birçok yeni ürün kendini gösteriyor.

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Samsung katlanabilir telefona çok az kaldı

Katlanabilir telefonun açıklanması için geri sayıma başlasak yeridir, artık çok az kaldı. Özel haberimizde cihazın 12GB belleği ve 1TB depolama alanı olacağının yanı sıra Mayıs’ta ülkemize geleceğini de duyurmuştuk. Firma katlanabilir bir telefonu ilk olarak geliştiriciler konferansında göstermişti. Küçücük bir bakış atabildiğimiz o cihazın bu fragmandaki ile pek alakası yok. Cihazı 54. saniyede bir kadının elinde görmek mümkün.

Fragmanın Galaxy S10’un da tanıtılacağı Unpacked etkinliği için hazırlandığı tahmin ediyoruz. Katlanabilir cihazın son halini de ilk kez bu etkinlikte görecek olmamız kesin gibi.