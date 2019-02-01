Samsung Galaxy S10 satış tarihi ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S10 resmi olarak 20 Şubat’ta gerçekleşecek olan MWC 2019’da duyurulacak. Ancak cihazın ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ama Samsung geleneklerine göre telefonun duyurulmasından sonra birkaç hafta içinde satışa çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S10 8 Mart’ta satışa çıkabilir!

91mobiles tarafından paylaşılan sızıntılarda, artık S10 modeli için kesin tasarımlar ortaya çıkarken bir yandan da satışa çıkacağı tarih belli olmuş gibi. Sızıntıda ortaya çıkan görsellerde, telefonun tarihi 8 Mart’ı işaret ediyor. Yapılan yorumlarda ise bu tarih telefonun satışa çıkacağı tarih olarak yorumlanıyor.

Ayrıca bu gibi sızıntılarda verilen tarihlerin önceden yapılan Galaxy S9 modellerinde olduğu gibi bir anlam içerdiğini söyleyelim. Geçtiğimiz yılda buna benzer bir şey yaşanmış ve cihazların satış tarihleri ortaya çıkmıştı. Tüm bunların yanında Samsung Galaxy S10 +’ın 1TB versiyonunun 1800 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olacağı söylenenler arasında.