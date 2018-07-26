Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy F adıyla çıkabilir!

Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonunun Galaxy X adıyla piyasaya süreceği hakkında çıkan söylentiler birkaç gün önce bir endüstri çalışanı tarafından reddedildi. Konuyla ilgili olarak resmi bir doğrulama gelmese de telefonun modelinin ne olabileceğini ortaya koyan başka bir ipucu ortaya çıktı.

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Samsung’un ilk katlanabilir telefonu Galaxy F olabilir!

Foldable veya Future gibi bir kod adı alması muhtemel olan Galaxy F, Samsung’un bir sonraki akıllı telefon serisinin yeni adı olacak gibi görünüyor. Şirketin katlanabilir akıllı telefonuna verilecek isimle ilgili açıklama yapılmadı ve dolayısıyla ortaya atılan iddialar spekülasyon olarak kalmaya devam ediyor.

Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılarda nispeten iyi bir geçmişe sahip olan Çinli Twitter kullanıcısı @MMDDJ_ , “Hello, Galaxy F!” tweetini attı ve telefonun segmenti ile ilgili sorulan soruya “Süper yüksek” yanıtını verdi. Ardından attığı bir dizi gönderide kod adının Future olduğunu açıkladı ve “Bazı Korelileri kızdırdım” mesajını tweetledi. Bu iddialar doğru mu bilinmez, ancak telefon, piyasaya çıkmasıyla Galaxy S ve Galaxy Note serilerinin üzerine yerleşebilir.

Hello ,Galaxy F! — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) 26 Temmuz 2018

Son raporlar, cihazın önümüzdeki yılın başlarında 1.850 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkabileceğini öne sürdü. Katlanabilir telefon Galaxy F adıyla çıkarırsa, cihaz önümüzdeki 12 ay içinde çıkacak olan üç yeni akıllı telefon serisinden biri olacak. Bir diğer iddia ise; Galaxy R ve Galaxy P‘nin, Samsung’un bütçe dostu giriş-orta seviye telefonları olacağını ortaya koyuyor ve Samsung’un birkaç yıldır kullandığı Galaxy J serisinin yerini alabileceklerini öne sürüyor.