Xiaomi Mi A2 hakkında dikkat çeken 5 özellik

Xiaomi Mi A2, Xiaomi’nin Android One kapsamında Mi A serisine kazandırdığı yeni cihazı. 18:9 en boy oranlı ekranı, çift kamerası gibi güncel özellikleri ile bizlerle buluşacak olan Mi A2 bir önceki varyasyonu olan Mi A1’e göre göze çarpan yenilikler sunuyor.Mi A2, güçlü donanımıyla Android One ile desteklenerek güncellemeleri daha hızlı alacak.

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Xiaomi Mi A2 hakkında heyecanlanmak için en iyi 5 neden

Xiaomi, rakiplerine oranla fiyat-performans oranı yüksek cihazlar çıkararak, kullanıcılarının ödediği parayı hak etmeye çalışıyor.Xiaomi kullanıcılarının birçoğunun sevdiği MIUI arayüzü uzun süredir Mi cihazlarında bulunuyor.Fakat buna ek olarak firma, çıkardığı Mi A cihazları ile arayüz bakımından köklü değişiklikler sunuyor.Google işbirliği ile cihazlarına saf Android sunan, rakiplerine oranla hızlı güncellemeler vadeden Xiaomi, Mi A2’yi Android One ile cazip kılıyor.Mi A2’de bulunan orta segment için hayli tatminkar donanım, saf Android deneyimi ile kullanıcılarını mutlu edecek.Mi A2’nin dikkat çekici en büyük farkı Android One kapsamında olması.İşte Mi A2’de bizleri nelerin beklediği.

Android One, Xiaomi donanımında harika görünüyor



Geçen yıl Android One tabanlı Mi A1‘in tanıtılması Xiaomi adına büyük bir devrimdi.MIUI yazılımının lanse edilmesinden sonra, Xiaomi cephesindeki uygulanan en büyük değişiklik Google işbirliği ile Android One projesinin Xiaomi cihazları ile birleşmesidir.Mi A1 MIUI arayüzü ile gelen orta segment Xiaomi cihazları kadar satamasa da, birbirine müthiş entegre çalışan yazılım-donanım deneyimi ile, saf Android deneyimi yaşamak isteyenlerin tercih sebebi oldu.

Mi A2 de bu çizgiden sapmayıp yazılımı içerisinde Mi Store, Mi Forum, Mi Kumanda uygulaması gibi birkaç özelleştirmeler içeriyor.Mi A2 kutudan Android 8.1 Oreo ile çıksa da, Xiaomi Android P güncellemesinin kullanabilir sürüme ulaştıktan kısa bir süre sonra cihazın bu güncellemeye kavuşacağını söylüyor

Snapdragon 660 hala çok iddialı bir orta segment çipseti

Xiaomi bu sene Snapdragon 660 ile birçok cihaz üretti ancak Mi A2, gücünü aldığı yonga setini öne çıkaran üreticinin ilk global cihazı.Bu güzel görünüyor çünkü bu çipset güncel ve en iyi yonga setleri arasında bulunuyor.Snapdragon 660, 2.2GHz saat hızına kadar çıkabilen, Kryo 260 çekirdeklerine sahip.Bu çipset Snapdragon 820 düzeyinde bir performans sunuyor.

Snapdragon 660’ın yanı sıra Mi A2’de 6GB ram ve 128GB’lık dahili hafıza seçeneği dikkat çekiyor.

18:9 panel daha fazla kullanılabilir alan sunuyor



Mi A2 çentik sevmeyen insanlar için, 18:9 ekran formatı ile tercih sebebi olacaktır.Çentik sevenler için ise, Mi A2’nin farklı bir varyasyonu olan Mi A2 Lite çentiği ile satın alma sebebi olacaktır.Mi A2’nin 18:9 ekran formatı ile Mi A1’e göre aynı boyutta fakat daha çok ekran alanına sahip olacaksınız.

Mi A2 üzerindeki 5.99 inç FHD+ (2160×1080) ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Genel olarak tasarım hakkında konuşmak gerekirse Mi A2, selefine göre daha ince ve bunu hissettiriyor.Tasarım anlamında da Mi A2’de, Mi Max3 izleri görmek mümkün.

Hem ön kamera, hem arka kameralar güncellendi



Arka kamera artık 12MP+20MP‘lık bir konfigürasyona sahip ve Mi A1’in aksine, ikincil sensör bir telefoto lens değil.Bunun yerine ikincil lens sahne özelliklerine göre kullanılabilir olan bir kamerayla geliyor.

Mi A2 mevcut sahne ışığına göre otomatik olarak iki sensör arasında geçiş yaparak daha iyi fotoğraflar çekmeyi hedefliyor.Diğer cihazlarının ön kamerasına güncellemeler ile portre modu özelliği getiren Xiaomi, bu cihaz için de yapay zekadan yararlanarak ön kamera ile portre fotoğraflar çekmeye imkan sunuyor.Ayrıca düşük ışık senaryolarında selfie çekerken kullanılacak bir LED flaş modülü mevcut.

Hindistan’a özel Quick Charge 4.0 – Global cihazlar için ise QC 3.0



Geçen yılın en dikkat çekici nimetlerinden biri olan Quick Charge 3.0, Xiaomi cihazlarının birçoğunda mevcut olarak geliyordu.Bunun yerine 5V/2A ile gelen Mi A1 ve Mi Max 2 bu konuda QC içermeyen nadir Xiaomi cihazları listesinde bulunuyorlardı.

Mi A2 cihazına Hindistan’dan sahip olursanız Quick Charge 4.0 özelliğine sahip olabileceksiniz.Xiaomi, Hindistan pazarına özel olarak QC 4.0 sunacağını belirtti ve bu Mi A2 almayı düşünen müşteriler için güzel bir haber.Quick Charge 4.0 sunan çok az cihaz ve sınırlı sayıda şarj cihazı çeşidi olsa da bu çok güzel bir hamle.Mi A2 ne yazık ki kutusunda 5V/2A şarj aletiyle geliyor, bu yüzden Quick Charge 3.0/4.0‘dan faydalanabilmek için üçüncül marka bir şarj cihazı edinmeniz gerek.

Cihaz hakkında daha fazla



Fiyatıyla tercih sebebi olabilecek Mi A2, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranıyla daha fazla sağlamlık vadediyor.

Ulaşılabilirliğe gelecek olursak Xiaomi, Mi A2’nin önümüzdeki aylarda aralarında Türkiye de bulunan 40’ın üzerinde küresel pazara gireceğini söylüyor.

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