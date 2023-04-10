Twitter’da paylaşım yapan sızıntı kaynağı Revegnus’a göre, Samsung’un yeni katlanabilir tableti olan Galaxy Z Tab bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülebilir. Tweet ayrıca, Galaxy Z Tab’ın firmanın amiral gemisi tablet serisi olan Galaxy Tab S9 serisi ile birlikte tanıtılacağını, ancak cihaz bu yıl piyasaya sürülemezse, 2024’te Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 akıllı telefonlar ile birlikte piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.

Şu anda söylentiler arasında cihazın hiçbir özelliği yer almıyor. Ancak cihazın, Galaxy Z Fold 4’te bulunan 7.6 inç boyutlu ekrandan çok daha büyük bir ekranla gelmesi muhtemel. Bununla birlikte, cihazda Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve devasa bir batarya bulunmasını bekleyebiliriz.

Galaxy Z Tab ayrıca kapak ekranı olarak kullanılabilen üçlü katlanabilir bir ekrana ve S Pen’i şarj etmek için manyetik bir kalem tutacağına sahip olabilir. Ancak beklenen yüksek fiyat noktası göz önüne alındığında, Galaxy Z Tab’ın çoğu tüketicinin için uygun bir seçenek olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Yine de, cihaz bu yıl piyasaya sürülürse, Samsung cephesinin 2024’te piyasaya sürüleceği söylenen katlanabilir iPad‘e kıyasla bir adım önde olacağını söylemek mümkün. Galaxy Tab S9 serisininse 2023’ün ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

Tüketiciler, cihazlarında daha fazla kullanım kolaylığı ve taşınabilirlik talep ettikçe, katlanabilir cihazların popülerliği muhtemelen artmaya devam edecek. Samsung’un farklı cihazlarında katlanabilir konseptini birleştirmesi, yakın gelecekte daha büyük şeylerin mümkün olduğunu düşündürüyor. Belki katlanabilir monitörler bile görebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu cihazı 2023 yılında tanıtır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!