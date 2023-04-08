Meizu 20 serisi ile amiral gemisi akıllı telefon pazarına geri dönüş yapan Geely’nin sahibi olduğu şirket, şimdi de katlanabilir telefon kategorisine şapka çıkartmayı planlıyor gibi görünüyor. Meizu’nun başkan yardımcısı kısa süre önce şirketin bu yılın sonuna kadar katlanabilir bir akıllı telefon çıkaracağını doğruladı ve bunun için bir patent bile gördük. Şimdi daha somut bilgiler için beklerken, bir ihbarcı ilk katlanabilir Meizu’nun 200MP ana kamerayla geleceğini açıkladı.

WHYLAB tarafından Weibo’da paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, Meizu 20 Fold olarak adlandırılacak olan katlanabilir Meizu, 200MP ana kamera ile donatılacak. Telefonun, Samsung Galaxy S23 Ultra’da bulunan en son HP2’den daha eski olan ISOCELL HP1 sensörüyle bağlantılı olduğu görülebilir. Bununla birlikte, sensörün 8K kayıt, üst düzey piksel gruplama ve hızlı otomatik odaklama gibi etkileyici yetenekler sunduğu söyleniyor.

Bu, Meizu 20 Fold’a en azından kamera bölümünde yaklaşan Galaxy Z Fold 5’e bir üstünlük sağlayabilir. Ancak bu çok uzak bir varsayım çünkü uygun bir ISP ve onu destekleyen yazılım olmadan, 200 MP’lik bir kamera sensörü bile diğer sensörlere göre zar zor kullanışlı. Markanın en yeni amiral gemisi olan Meizu 20 Pro, 50 MP’ye kadar ana kamera ile gelmişti. Bu yüzden 200 MP büyük bir sıçrama olacak.

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Meizu katlanabilir ile ilgili detaylar oldukça sınırlı. Yakın tarihli bir patent, Samsung’un Galaxy Z Flip modellerine benzer bir kapaklı telefon şeklini alabileceğini ve yeni bir menteşe tasarımıyla gelebileceğini öne sürdü. Önümüzdeki günlerde katlanabilir telefon hakkında daha fazla detay geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.