Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir teknolojisini daha geniş ürün yelpazesiyle buluşturma planları yapıyor. Şirketin Mobil Deneyim Birimi Başkanı TM Roh, katlanabilir özelliğin akıllı telefonlardan daha fazla elektronik ürüne entegre edilmesi için çalıştıklarını doğruladı. Roh’a göre, Samsung’un katlanabilir tablet ve dizüstü bilgisayarları pazara sunma ihtimali oldukça yüksek. Samsung pazara yeni bir soluk getirecek!



Samsung Katlanabilir Tablet ve Dizüstü Bilgisayar Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Geçtiğimiz dönemde Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Flip 5’i tanıtan Samsung, katlanabilir ekran teknolojisini geliştirerek katlanabilir özellikli daha fazla ürün sunma konusunda çalışıyor. TM Roh, Independent gazetesine verdiği röportajda tabletlerin zaten popüler bir ürün kategorisi olduğunu ve bu ürünlerin katlanabilir versiyonlarının da büyük ilgi göreceğine inandığını ifade etti.

Roh, katlanabilir cihazların kullanılmadığı zaman daha kompakt bir şekilde saklanabileceğini ve taşınabileceğini belirterek, kullanıcılara okuma veya yazma gibi aktiviteler için daha kullanışlı bir deneyim sunacaklarını vurguladı. Bu yaklaşım, cihazların sadece işlevsel olmanın ötesinde pratik ve taşınabilir olmalarının önemini vurguluyor.

Samsung’un katlanabilir tablet ve dizüstü bilgisayar konsepti üzerinde çalıştığını doğrulayan Roh, bu tür ürünlerin gelecekte piyasaya sürülebileceğini belirtti. Ancak henüz kesin bir zaman çizelgesi sunulmadı. Roh’un açıklamaları, katlanabilir teknolojisinin sadece akıllı telefonlarda değil, daha büyük ve işlevsel cihazlarda da kullanımının hedeflendiğini gösteriyor.

Samsung’un katlanabilir tablet ve dizüstü bilgisayarları ne zaman tanıtacağı merakla beklenirken, bu gelişme teknoloji dünyasında heyecanla karşılanıyor. Katlanabilir teknolojinin farklı ürün kategorilerine entegre edilmesi, kullanıcıların daha esnek ve pratik deneyim yaşamalarını sağlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung gerçekten de katlanabilir tablet ve dizüstü bilgisayar üretecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!