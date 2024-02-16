Samsung, katlanabilir teknoloji konusunda liderliğini sürdürüyor ve yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdi ise, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, yaklaşmakta olan yuvarlanabilir ve katlanabilir tablet modellerine dair heyecan verici bir patent ortaya çıktı.

İçindekiler Samsung katlanabilir tablet ile ilke imza atacak

Samsung katlanabilir tablet ile ilke imza atacak

David isimli bir xleak7 kullanıcısı tarafından paylaşılan bu patent görselleri, gelecekteki Samsung tabletlerinin nasıl görünebileceğine dair bir bakış sunuyor. Ancak, patentlerin her zaman son ürünün tam bir yansıması olmadığı göz önüne alınarak, bu bilgilere bir miktar ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Yine de, Samsung’un geçmişte katlanabilir ürünlerdeki başarısı düşünüldüğünde, bu patentin gerçek ürüne dönüşme olasılığı oldukça yüksek görünüyor.

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Patent görselleri, cihazın harici bir ekranı olmayan bir iç ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bu ekran, katlanabilir bir bölümle birleştirilmiş, açıldığında ise tam boyutlu bir tablet gibi kullanılabiliyor. Ayrıca, ekran boyutunu genişletmek için bu katlanabilir bölümü kullanarak, kullanıcıların daha büyük bir ekranda daha rahat bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Özellikle dikkat çeken bir diğer detay ise, cihazın iki parçalı bir yapıya sahip olması. İki parça, birbirine menteşe ve bir destek plakası aracılığıyla bağlanmış durumda. Bu tasarım, cihazın kolayca katlanmasını ve taşınmasını sağlıyor.

Patent, ayrıca cihazın kolaylıkla bükülmesini sağlamak için iki düz kısım arasına yerleştirilmiş bükülebilir bir kısma sahip olduğunu da gösteriyor. Ancak, bu sadece bir patent olduğu için, tam olarak nasıl çalışacağını ve ne zaman piyasaya sürüleceğini belirlemek şu aşamada mümkün değil.

Samsung’un bu yeni katlanabilir tabletinin, gelecekte tablet pazarında önemli bir oyuncu olabileceği düşünülüyor. Özellikle, kullanıcıların hem taşınabilirlik hem de büyük ekranlı bir tablet deneyimi arayışında olduğu bir dönemde, Samsung’un bu yeni ürününe olan ilgi büyük olabilir. Bu patentin ardından, Samsung’un ne tür bir ürünle karşımıza çıkacağını merakla bekliyoruz.