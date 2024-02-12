Xiaomi, Çin pazarında heyecan uyandıracak yeni tableti olan Xiaomi Pad 6s Pro modelini duyurmak üzere. Son gelen sızıntılara göre, şirket bu ay içinde Çin’de bir lansman etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Aynı etkinlikte Xiaomi’nin, yeni bir tabletin yanı sıra Xiaomi 14 Ultra akıllı telefonunu da tanıtması bekleniyor. Xiaomi Pad 6s Pro özellikleri ve tasarımıyla ilgili son raporlar, cihazın özellikleri hakkında ipuçları veriyor. iPad Pro şimdi hapı yuttu.

Xiaomi Pad 6s Pro Tanıtabilir, Apple iPad Pro için Yolun Sonu Göründü

Xiaomi Pad 6s Pro tasarımının, mevcut Pad 6 serisi ürünlerine benzer bir dil kullanacağı belirtiliyor. Ancak, Pad 6s Pro’nun, Xiaomi’nin SU7 elektrikl aracı ile uyumlu bir şekilde tasarlandığı iddia ediliyor. İddialara göre, cihaz, yerleşik HyperOS işletim sistemi ile Xiaomi SU7 elektrikli araç ile sorunsuz bir etkileşim sağlayacak.

Sızıntılara göre, Xiaomi Pad 6s Pro, 12,4 inçlik bir ekrana sahip olacak ve 144Hz yenileme hızı sunan bir LCD panel ile gelecek. Tablet, gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak. Pil kapasitesi hakkında net bir bilgi olmasa da, 120W hızlı şarj desteği bekleniyor. Bu bir tablet için harika bir şarj hızı.

Pad 6s Pro’nun muhtemelen Xiaomi Pad 6 serisinden gelen birçok özelliği devralması bekleniyor. Dolayısıyla, cihazın arka tarafında 50 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera sistemi, 20 megapiksel ön kamera, 10.000 mAh pil ve dörtlü güçlü hoparlör kurulumuna sahip olması muhtemel.

Şu anda, Xiaomi Pad 6s Pro fiyatı veya hangi pazarlarda satışa sunulacağı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak, tahminlere göre, tabletin 22 Şubat’ta piyasaya sürülebileceği konuşuluyor. Xiaomi’nin, yeni tablet modeli Xiaomi Pad 6s Pro ile Çin pazarında güçlü bir varlık göstermesi ve rekabeti kızıştırması bekleniyor.

Xiaomi cephesi bu yeni ve güçlü tablet modeliyle Samsung Galaxy Tab S9 Plus, Apple iPad Pro gibi modellere resmen meydan okuyor. Bizler de Xiaomi cephesinin bu yeni tabletini merakla bekliyoruz. Xiaomi’nin lansman etkinliği, tablet severler için heyecan verici bir dönemeç olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pad 6S Pro nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!