Son raporlara göre, Samsung’un bazı amiral gemisi Galaxy S serisi akıllı telefon kullanıcıları, özellikle 30x yakınlaştırma olmak üzere yüksek yakınlaştırma seviyelerini kullanırken kamera uygulamasının çöktüğünü bildirdi. Samsung bu soruna kabul etti ve çözüm için çalışmalara başladı!

Galaxy S20 ve S22 Arasındaki Bütün Modeller Güncelleniyor!

Samsung’un kullanıcılar Galaxy S20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisi telefonlarda farklı kameralar arasında hızlı bir şekilde geçiş yaptığında ortaya çıkan sorunu doğruladığını belirtti. Şirket sorunu çoktan ele aldı ve Nisan 2023 için planlanan bir sonraki yazılım güncellemesiyle düzeltmeyi yayınlamayı planlıyor.

Galaxy S10 serisinde 30x yakınlaştırma özelliği bulunmadığından, bu sorunun yalnızca Galaxy S20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisi telefonları etkilediğini belirtmek gerekiyor. Kullanıcılar Galaxy S serisi akıllı telefonlarında bu sorunu yaşıyorlarsa, Samsung’un yaklaşan yazılım güncellemesiyle sorunu çözeceğinden emin olabilirler.

Ayrıca, Nisan 2023 yazılım güncellemesi Galaxy S23 serisine pozlama, HDR ve Gece Modu ile ilgili sorunlar için kamera optimizasyonları da getirecek. Genel olarak, bu sorun bazı Galaxy S serisi kullanıcıları için sinir bozucu olsa da, Samsung’un bunu ele aldığını ve müşterilerinin kamera deneyimini iyileştirmek için aktif olarak çalıştığını bilmek güzel.

Bir süredir yazılımsal hatalarla çalkalanan Galaxy S23 serisi ise bu hatadan etkilenmiş gibi görünmüyor. Ancak özellikle Galaxy S23 ve Galaxy S23+ kullanıcıları, cihaz kamerasının bazen odaklama sorunu yaşadığından yakınmış ve bu sorun da Samsung’a bildirilmişti. Firmanın önümüzdeki güncellemeler ile bu sorunu da ortadan kaldıracağı düşünülüyor.

Genelde telefon üreticileri, cihazlarını duyurduktan sonra kamera yazılımında ve performansında büyük iyileştirmeler yapmazken, Samsung’un yaşanan sorunları kabul etmesi ve cihazlarının arkasında durarak bu sorunları çözmeye çalışması takdire şayan.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu sorunu çözebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!