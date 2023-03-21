Samsung kısa bir süre önce üretici yazılımı destek politikasında önemli bir değişiklik duyurdu. Şirket, bazı cihazları için ürün yazılımı destek süresini iki yıldan üç yıla çıkardı ve bir adım daha ileri giderek belirli cihazları dört ana işletim sistemi yükseltmesiyle desteklemeyi taahhüt etti. Samsung’un amiral gemisi S21 serisi (S21 FE dahil) ve sonraki tüm S serisi amiral gemileri, dört ana işletim sistemi yükseltmesi için uygun. Bu aynı zamanda Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 ve sonraki modeller için de geçerli. Ancak One UI 6.0 güncellemesi çoğu Samsung telefon sahibini üzecek.

Galaxy telefonunuzun veya tabletinizin bir sonraki Android 14 ve One UI 6.0 güncellemesini alıp almayacağını merak ediyorsanız bugün bu telefonlar açıklandı. Bu popüler Galaxy telefonlar ve tabletler, One UI 6.0 güncellemesini almayacak ve Android 13’te kalacak. Samsung, Android 13’ün aşağıdaki cihazlar için son büyük işletim sistemi güncellemesi olacağını onayladı. Ancak bir süre daha güvenlik yamaları almaya devam edecek.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

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Samsung , Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini ne zaman yayınlayacağını doğrulamadı. Ancak Samsung’un güncelleme politikasını göz önünde bulundurursak sızdırılan bu listenin doğru çıkma olasılığı çok yüksek görünüyor. Umarız Galaxy S20 serisi bu listede yer almaz ve Android 14 güncellemesini alır…