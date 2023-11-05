Samsung, mobil fotoğrafçılık ve videografide önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Samsung’un popüler 50MP ISOCELL GN1 sensörünün halefi olarak tanıtılan Samsung ISOCELL GNK sensör, çok sayıda gelişmiş özellik sunarak dikkat çekiyor.

İçindekiler Samsung ISOCELL GNK Sensörü Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim Yaratıyor

Samsung ISOCELL GNK Sensörü Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim Yaratıyor

Samsung ISOCELL GNK sensörü, önceki GN1 modeline benzer boyuta ve piksel ölçümlerine sahip olsa da, akıllı teknolojilerin entegrasyonu ile öne çıkıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri, hareketli nesneleri çekerken bile hızlı odaklanma ve keskin görüntüler sunan Dual Pixel Pro otomatik odaklama özelliği. Bu, hızlı anların ve anlık çekimlerin mükemmel kalitede yakalanmasını sağlıyor.

Samsung 50MP ISOCELL GNK sensörün bir diğer önemli özelliği, genişletilmiş dinamik aralığı. Bu sensör, 120 dB’ye kadar ulaşabilen geniş bir dinamik aralık sunarak çeşitli aydınlatma koşullarında ayrıntıların en iyi şekilde yakalanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, Pro modunda GNK sensör 14 bit RAW görüntüler çekebilme yeteneği sunuyor, bu da fotoğrafçılara daha fazla yaratıcı kontrol ve hassasiyet sunacak.

Video çekimi yapmayı sevenler için GNK sensörü, görüş alanından ödün vermeden 30 fps’de 8K video kaydını destekliyor. Ayrıca, HDR video özellikleri ve 240 fps’de FHD çekim esnekliği sunarak çeşitli videografik ihtiyaçları karşılıyor.

Samsung’un bu yeni GNK sensörünün teknik özellikleri de oldukça etkileyici. 8.160 x 6.144 (50MP) etkili çözünürlüğe sahip olan sensör, 1,2μm piksel boyutu, 1/1.3 inç optik format, çift Tetrapiksel RGB Bayer Deseni renk filtresi gibi özelliklere sahip. Ayrıca, yüksek kare hızları ile video kaydı yapma yeteneği, profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimleri için idealdir.

Samsung’un yeni ISOCELL GNK sensörü, mobil cihazlarda fotoğraf ve video deneyimini önemli ölçüde geliştirecek gibi görünüyor. Teknoloji meraklıları ve mobil fotoğrafçılık tutkunları, bu yeni sensörün sunduğu potansiyeli heyecanla bekliyor.

Samsung ISOCELL GNK kamera sensörünün teknik özellikleri:

Etkili Çözünürlük: 8.160 x 6.144 (50MP)

Piksel Boyutu: 1,2μm

Optik Format: 1/1.3″

Renk Filtresi: Çift Tetrapiksel RGB Bayer Deseni

Normal Kare Hızı:

Tam 50MP’de 24 fps’ye kadar

90fps @ 12,5MP

Tam 50MP’de 24 fps’ye kadar 90fps @ 12,5MP Video Kare Hızı:

30fps @ 8K

120 fps @ 4K

240fps @ FHD

30fps @ 8K 120 fps @ 4K 240fps @ FHD Deklanşör Tipi: Elektronik panjur

ADC Doğruluğu: 10 bit

Çalışma Sıcaklığı: -20 ℃ ila +85 ℃

Arayüz:

4 şerit (şerit başına 2,5Gbps) D-PHY

3 şerit (şerit başına 4,0 Gsps) C-PHY

4 şerit (şerit başına 2,5Gbps) D-PHY 3 şerit (şerit başına 4,0 Gsps) C-PHY Chroma: RGB

Otomatik Odaklama: Çift Piksel Pro (PDAF)

HDR: Kademeli HDR, Smart-ISO Pro

Çıkış Formatları: RAW8/10/12/14

Analog Kazanç: x144@12.5MP ve x72@50MP

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ISOCELL GNK özellikleriyle rakiplerini toprağa gömebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!