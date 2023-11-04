Vivo, heyecanla beklenen amiral gemisi X100 serisini tanıtmak için geri sayıma başladı. Şirket, 13 Kasım’da Çin pazarına sunulacak olan bu yeni seriyi duyurmak için Weibo üzerinde çarpıcı teaser görüntülerini ve etkileyici kamera örneklerini paylaştı. Vivo X100 kamera konusunda rakip tanımayacak.

İçindekiler Vivo X100 Kamera Özellikleriyle Teknoloji Dünyasını Yerinden Oynatacak

Vivo X100 Kamera Özellikleriyle Teknoloji Dünyasını Yerinden Oynatacak

Yayınlanan yeni teaser, X100 Pro modelini özel Sunset Orange Peel rengiyle gösteriyor. Bu renk seçeneği, deri arka yüzeyi ve altın rengi bir çerçeveyi içeriyor. Daha önce tanıtılan Starry Blue varyantı ise cam bir arka yüzeye sahipti. Vivo’nun bu çeşitli tasarım seçenekleriyle kullanıcılara farklı tarzlar sunmayı amaçladığı görülüyor.

Şirket aynı zamanda X100 ve X100 Pro akıllı telefonlarının kamera yeteneklerini gösteren örnekler de paylaştı. Bu paylaşılan örneklere baktığımızda Vivo X100 kamera konusunda bu yıl çıtayı belirleyecek model olacak gibi görünüyor.

Bu örnekler, telefonların optik yakınlaştırma ve telefoto makro çekim becerilerini sergiliyor. X100 ve X100 Pro’nun her ikisi de 64 megapiksel OmniVision OV64B telefoto kamerası, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı lens ve birincil kamera olarak Sony IMX920 (X100) veya Sony IMX989 (X100 Pro) gibi yüksek kaliteli kameralara sahip olacak.

Vivo X100 kamera konusunda olduğu kadar, performans konusunda da iddialı. Donanım tarafında her iki telefon da Dimensity 9300 yonga seti ve LPDDR5T RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca, telefonların 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunması bekleniyor. Ekran özellikleri ise oldukça etkileyici olacak. Cihazlar 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç OLED panellerle donatılacak.

Pil konusunda da X100 serisi iddialı. X100 modeli, 120W hızlı şarj özelliğine sahip 5.100mAh bir pil ile gelecekken, X100 Pro daha büyük bir 5.400mAh pil üzerine 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunacak.

Vivo X100 serisinin fiyatlandırması hakkında net bir bilgi bulunmasa da, başlangıç fiyatının 3,999 Yuan (~546$) civarında olması bekleniyor. Bu fiyat, kullanıcılara oldukça rekabetçi bir teklif sunuyor gibi görünüyor. Vivo’nun amiral gemisi X100 serisi, tasarım, kamera yetenekleri ve güçlü donanımı ile dikkat çekiyor. 13 Kasım’da gerçekleşecek olan lansman, teknoloji meraklıları için heyecanla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vivo X100 kamera özellikleriyle rakiplerini toprağa gömebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!