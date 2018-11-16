Samsung, ışık sensörü olmayan telefonlarına otomatik parlaklık getirecek!

Samsung, ışık sensörü donanımına sahip olmayan uygun fiyatlı telefonlarına da otomatik ekran parlaklığı özelliğini getirecek.

İlginizi çekebilir: Sony Xperia XZ2 Premium Android 9 Pie güncellemesini alacak

Samsung’un geliştirdiği teknoloji nasıl çalışacak?

Otomatik ekran parlaklığı, telefonların ekranlarının parlaklıklarını etraftaki ışık yoğunluğunu hesaplayarak en ideal parlaklık seviyesinde tutar. Bu özelliğe sahip olan cihazlar kullanıcılarına daha uzun bir batarya performansı da sunabiliyorlar. Üreticiler bazı uygun fiyatlı modellerinde maliyetten tasarruf etmek için ışık sensörü kullanmıyorlar. Bu şirketlerden biri olan Samsung, kullanıcıların bu sorununa çözüm getirmek için bir teknoloji geliştirdi.

Samsung, telefonların ön kamerasını kullanarak bu probleme bir çözüm getirmeyi başardı. Bu yenilik, ilk olarak şirketin uygun fiyatlı Galaxy J8 modelinde sunulacak. Galaxy J serisindeki diğer güncel modellerin de bu özelliğe kavuşması bekleniyor. Teknoloji; cihazın akıllı telefonunun ekran kilidinin açıldığı süre boyunca fotoğraf çekmesi ve böylece ortam ışığının ölçmesiyle çalışıyor. Bu çekilen fotoğrafların saklanmadığı özellikle belirtiliyor. İlk aşamada manuel şekilde kullanıcılar tarafından ayarlanacak olan bu özellik daha sonra otomatik olarak kullanılabilinecek.