Samsung Internet Tarayıcısı Artık Tüm Android Cihazlarda Kullanılabilir

Samsung’un geliştirdiği internet tarayıcısı Samsung Internet, Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılabilir.

Samsung Internet’in üzerinde yüklü olarak reklam engelleyici de bulunuyor. Daha önceleri sadece Samsung cihazlarında ve Google’ın Nexus ve Pixel cihazlarında kullanılabiliyordu. Artık diğer Android kullanıcıları da Play Store ya da Galaxy App Store üzerinden uygulamaları indirebilecekler.

Tarayıcının yeni eklentisi görünmez takipçileri bile engelleyerek gizli bir şekilde internette gezinmeye olanak sağlıyor. Eklenti, tarayıcı yüklendiğinde varsayılan olarak açık geliyor. Eklentinin geliştiricisi ise gizlilik koruma teknolojileri üzerine geliştirmeler yapan Disconnect.

Yeni tarayıcı ile şirket rakiplerini yakalayamaya çalışıyor. Apple geçtğimiz günlerde Safari’nin hem mobil hem de masaüstü versiyonunda reklam takipçilerini kısıtlamaya başlamıştı. Şirketin tarayıcısıdaki eklenti de tam olarak bu işe yarıyor. Tarayıcıda ayrıca Night Mode ve High Contrast Mode yer alıyor. Bu modlarda metin siyah bir arka planda gösterilerek gözleri daha az rahatsız eder hale getiriliyor.