Güncelleme desteği demek bir cihazın kullanım süresi demek. Güncelleme desteği kesilen cihazlar bir süreden sonra yavaşlamaya ve işlevini yerine getirememeye başlıyor. Bundan mütevellit kullanıcılar güncelleme desteği uzun cihazlar seçmeye özen gösteriyor. Bu kanatta ise en iyi firma Apple. Akıllı telefonları için altı yıl güncelleme desteği sunabilen Apple’ı Güney Koreli şirket Samsung izliyor.

Touchwiz arayüzü ile arayüz tarafında istediğini bulamayan Güney Koreli şirket geçtiğimiz yıllarda One UI arayüzünü piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, One UI arayüzünün son sürümü olan One UI 5.1’i iki yeni model için piyasaya sürdü. Üstelik bu modeller tablet!

Modellerden ilki Samsung Galaxy Tab S7 FE. Galaxy Tab S7 FE’nin SM-T736B model numaralı uluslararası modeli, Avrupa’da One UI 5.1 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme, T736BXXU2CWC5 yazılım sürümü ile birlikte geliyor. One UI 5.1 özelliklerinin yanı sıra bu güncelleme ile birlikte Galaxy Tab S7 FE, Şubat 2023 güvenlik güncelleştirmesine kavuşuyor. Güncellemeye uygun bir Galaxy Tab S7 FE tablete sahip iseniz Ayarlar> Yazılım güncellemesi kısmından güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme Samsung Galaxy Tab A8 10.5’e de geldi. Şimdilik sadece Güney Kore’de X200XXU2CWC1 yazılım sürümü ile güncellemeyi alan Galaxy Tab A8 10.5’in ilerleten günlerde diğer ülkelerde de güncelleme alması bekleniyor. One UI 5.1 özelliklerinin yanı sıra bu güncelleme ile birlikte Galaxy Tab A8 10.5, Ocak 2023 güvenlik güncelleştirmesine kavuşuyor. Güncellemeye uygun bir Galaxy Tab A8 10.5 tablete sahip iseniz Ayarlar> Yazılım güncellemesi kısmından güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.