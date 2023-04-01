Bu videoda Samsung markasının yeni A serisinin üyesi olan ve markanın Türkiye’de en çok satması beklenen telefonu Galaxy A34 5G’ye yakından bakıyoruz.

Bakmakta fayda var: Samsung Galaxy A34 5G Nasıl Fotoğraf/Video Çekiyor?

Samsung Galaxy A34 5G’nin ilk olarak tasarım detaylarına göz atacak olursak dikkatleri ilk çeken nokta arka tasarımının büyük abileri Galaxy S23 ve S23 Plus’a benziyor olması. Telefon 8.2mm kalınlığında olmasına karşın daha kalın bir telefon hissiyatı veriyor. 199 gram ağırlığı ise psikolojik sınır olan 200 gramın hemen altında kalıyor. Elde tutuş konforu olarak rahat bir tutuş hissiyatı veren Galaxy A34 5G, IP67 Sertifikasına sahip. 1 metre su derinliğinde 30 dakika boyunca kalabiliyor. Ancak bunun tam anlamıyla su geçirmez olduğunu da hatırlatmakta fayda var Samsung Galaxy A34 5G’yi üç farklı renkle de satın alabiliyorsunuz. Siyah, Yeşil ve Gümüş renklerine sahip olan bu telefona Samsung; Acayip İyi Yeşil, Acayip İyi Gümüş ve Acayip İyi Siyah şeklinde garip bir isim koymuş.

6.6 inçlik büyük ekranında Super Amoled teknolojisini kullanan telefon Full HD+ çözünürlüğü bizlere sağlayabiliyor. 120Hz ekran yenileme özelliğini de artık orta üst segmentten sonra orta segmentte görmek kullanıcıyı da memnun ediyor. ekran ayrıca 1000 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 390 ppi piksel yoğunluğu sunabilen Galaxy A34 5G’nin ekran yönündeki tek dezavantajı ise delik ekran formunda ekran kullanmak yerine hala damla çentikli bir ekran formu kullanması. Bu sebeple %84.9’luk bir ekran kasa oranına sahip oluyor. Damla çentikli olmasını tek eksisi sayabileceğimiz Galaxy A34 5G’nin ekranı da Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Samsung bir ilgi gerçekleştiriyor ve ilk defa bir telefonunda MediaTek Dimensity serisinden bir işlemci koyuyor. Burada da karşımıza Dimensity 1080 işlemcisi çıkıyor. 6 nanometre üretim sürecinden geçen bu işlemciden gücünü alan Galaxy A34’e grafik tarafında da Mali-G68 MC4 eşlik ediyor. 8 GB RAM ve 128GB depolama birimine sahip olan telefonun hafızasını isterseniz 1 Terabayta kadar da arttırabiliyorsunuz.

Galaxy A34 modeli Android 13 üzerinde OneUI 5.1 arayüzüyle geliyor. TouchWiz zamanlarında beri geliştirmeler yapılan bu arayüz artık en stabil halini almış diyebiliriz. Zira OneUI 5.1’i kullanması zevkli, özelleştirmesi bol ve hata bulunmayan stabil bir arayüz. Bu yüzden orta seviye bir telefon da olsa Samsung her zaman kullanıcı deneyimine önem veren markaların başında geliyor.

Galaxy A34 5G modelinde de arka tarafta üçlü kamera dizilimi kullanan telefon ana kamerasında 48MP çözünürlüğünde ve f1.8 diyafram açıklığı sunan bir kamera kullanıyor. İkinci kamerası ise 8MP çözünürlük sunan f.2 diyaframda 123 derecelik bir geniş açı kamerası. Üçüncü kamerası ise 5MP çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığı sunan bir makro kamerası. Özellikle ışığın iyi olduğu alanlarda başarılı fotoğraflar çekebilen A34 5G bu performansını ışığın düştüğü zamanlarda da sensörünün izin verdiği oranda devam ettiriyor.

Bunun yanında 4K’da 30 fps, 1080p de 60fps videolar çekebilen Galaxy A34, 1080p 30fps’te sabit video özelliğini kullanabiliyor. Böylece 4K’da OIS kullanmasından çok daha sarsıntısız video çekebiliyor. Ön taraftaki 13MP kamerası ise fotoğraf anlamında ışığın iyi olduğu yerlerde güzel iş çıkarırken, f.2.2 diyafram açıklığı sebebiyle düşük ışıklı alanlarda ön kamerada kumlanmalar ve grenler görebiliyorsunuz. Diğer güzel yanı ise ön taraftaki kamerasıyla da 4K 30fps video çekebiliyor oluşu.

Ses tarafında da stereo ses çıkışına sahip olması Galaxy A34’ü bir adım daha öteye taşıyan özelliği oluyor. Ayrıca Dolby Atmos desteği sayesinde net sesleri hoparlörden de alabiliyorsunuz.

Dimensity 1080 işlemcisine 5000 mAh bataryayı ekleyerek 2 günlük batarya ömrünü kullanıcılarına sağlamış durumda. . Standart kullanımda 2 güne varan pil ömrü sayesinde rahat bir kullanım sunabilen telefon 25W hızlı şarj desteğine sahip.

Samsung Galaxy A34 5G’nin ağ bağlantılarına bakacak olursak WiFi 5 ile birlikte Bluetooth 5.3 ve NFC ye sahip. Böylece güncel bağlantıya da sahip olabiliyor. Kablosuz kulaklık bağlantısında da hızlı eşleşme ve gecikmesiz bir deneyim sunabiliyor.

Son olarak fiyat tarafında ise Samsung Galaxy A34 5G’yi tek bir versiyonla satışa çıkarıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan telefona sahip olmanız için 10.499 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

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