Android 13’ü kullanıcılara sunma konusunda elini çabuk tutan Android üreticilerinden biri olan Samsung, ardı ardına güncellemelerine devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde A52 kullanıcıları için Android 13 üzerine kurulu One UI 5.0 güncellemesini başlatan firma, şimdi de popüler katlanabilir telefon modelleri olan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 için güncellemeyi başlattı!
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One UI 5.0 Beta Programına Katılanlar Cihazlarını Güncelleyebiliyor!
İlk etapta One UI 5.0 Beta programına kayıtlı olan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 kullanıcılarına DVK3 koduyla dağıtılacak olan güncellemenin, ilerleyen günlerde Beta programına katılmayan kullanıcılarla da buluşması bekleniyor.
Samsung’un One UI 5.0 güncellemesi için paylaştığı yol haritasına bağlı kaldığını ve takvimde belirtildiği gibi Kasım ayı sonuna kadar bu güncellemenin Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 kullanıcılarının büyük bir çoğunluğuna dağıtılmış olacağını söylemek mümkün.
Kasım ayı güvenlik yamasına sahip olan bu güncelleme ile, Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 modelleri Android 13’e kavuşuyor. Yeni güncellemede; artan kişiselleştirme seçenekleri, daha fazla kısasyol seçeneği, yeni Bixby özellikleri gibi iyileştirmeler bulunuyor.
Cihazınızın ne zaman güncelleme alacağını merak ediyorsanız, işte Samsung’un resmi One UI 5.0 yol haritası:
EKİM
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
KASIM
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Zold3
- Galaxy Z Flip3
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
ARALIK
- Galaxy Z Fold2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S7 FE
- Galaxy S6 Lite
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A32
OCAK 2023
- Galaxy Tab A7
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active3
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy M12
- Galaxy Xcover 5
ŞUBAT 2023
- Galaxy Tab Active4 Pro
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınıza One UI 5.0 güncellemesini yükleyecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!
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