Android 13’ü kullanıcılara sunma konusunda elini çabuk tutan Android üreticilerinden biri olan Samsung, ardı ardına güncellemelerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde A52 kullanıcıları için Android 13 üzerine kurulu One UI 5.0 güncellemesini başlatan firma, şimdi de popüler katlanabilir telefon modelleri olan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 için güncellemeyi başlattı!

One UI 5.0 Beta Programına Katılanlar Cihazlarını Güncelleyebiliyor!

İlk etapta One UI 5.0 Beta programına kayıtlı olan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 kullanıcılarına DVK3 koduyla dağıtılacak olan güncellemenin, ilerleyen günlerde Beta programına katılmayan kullanıcılarla da buluşması bekleniyor.

Samsung’un One UI 5.0 güncellemesi için paylaştığı yol haritasına bağlı kaldığını ve takvimde belirtildiği gibi Kasım ayı sonuna kadar bu güncellemenin Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 kullanıcılarının büyük bir çoğunluğuna dağıtılmış olacağını söylemek mümkün.

Kasım ayı güvenlik yamasına sahip olan bu güncelleme ile, Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 modelleri Android 13’e kavuşuyor. Yeni güncellemede; artan kişiselleştirme seçenekleri, daha fazla kısasyol seçeneği, yeni Bixby özellikleri gibi iyileştirmeler bulunuyor.

Cihazınızın ne zaman güncelleme alacağını merak ediyorsanız, işte Samsung’un resmi One UI 5.0 yol haritası:

EKİM

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

KASIM

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Zold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

ARALIK

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy S7 FE

Galaxy S6 Lite

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

OCAK 2023

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active3

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy Xcover 5

ŞUBAT 2023

Galaxy Tab Active4 Pro

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınıza One UI 5.0 güncellemesini yükleyecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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