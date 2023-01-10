Samsung, bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda Samsung ICX teknolojisini de içeren geniş bir teknoloji yelpazesi sergiliyor. Samsung ICX ya da Kabin İçi Deneyim, Samsung’un en son araç içi teknolojisidir ve Harman ile ortak bir amaç için geliştirilmiştir.

Güney Koreli teknoloji devi yaptığı açıklamada, “Yolculuk ne olursa olsun sürüş ortamını belirleyebilecek en önemli değişkenlerden biri sürücünün durumudur. İster o akşamki işler için zihinsel bir yapılacaklar listesi yaparak dikkatiniz dağılmış olsun, ister uzun bir iş gününün yorgunluğu olsun, sürüş sırasında bilişsel dikkat dağınıklığı ve uyuşukluk güvenlikle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle Samsung’un sürücünün durumunu belirleyen ve buna göre araç özelliklerini etkinleştiren en yeni çözümleri daha güvenli bir otomotiv ortamı yaratmak için tasarlandı.” ifadelerine yer verdi.

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Ready Care, Bilişsel Yük ölçüm teknolojisi ve Stressiz Yönlendirme gibi temel özellikleri sayesinde bir aracın sürücüsünün fiziksel ve duygusal durumunu doğrudan tanımasını ve araç işlevlerini buna göre değiştirmesini sağlayan yenilikçi bir çözümdür.

Ready Care’in Bilişsel Yük ölçüm özelliği, yeni geliştirilen makine öğrenimi teknolojisi sayesinde sürücünün durumunu yüz ifadesi, gözlerinin bakışı, göz kapaklarının açılma şekli ve daha fazlası aracılığıyla tespit ediyor. Bu çözümün bir sonraki temel işlevi, sürücünün durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirildikten sonra, duruma göre özelleştirilmiş özelliklerin ve adımların uygulanabilmesidir.