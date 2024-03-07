Samsung Good Lock uygulaması ile kişiselleştirme seçenekleri genişliyor. Samsung’un, bu yıl içinde beklenen One UI 6.1.1 güncellemesiyle dikey olarak kaydırılan uygulama çekmecesini geri getirebileceği bildiriliyor. Samsung Good Lock uygulaması aracılığıyla ekleneceği belirtilen özelliğin, Home Up modülüne entegre edileceği ifade ediliyor. İşte bilmeniz gerekenler.

Samsung, Dikey Uygulama Çekmecesini Samsung Good Lock Güncellemesiyle Geri Getirebilir

Bu bilgi, X’teki bir kullanıcının paylaştığı Samsung Topluluğu’na ait bir ekran görüntüsünden geliyor. Moderatörün, “Home Up uygulamalar listesi söz konusu olduğunda, bu özelliği One UI 6.1.1’de sunmaya hazırlanıyoruz.” ifadesi, Samsung’un bu özelliği geri getirme niyetini doğruluyor. Ancak, bu planların değişebileceği belirtiliyor.

Şu anda Samsung akıllı telefonlar, uygulamaların yatay kaydırma ile listelendiği bir uygulama çekmecesine sahip. Dikey kaydırma özelliği, Good Lock aracılığıyla önceki sürümlerde mevcuttu ancak One UI 6.0 güncellemesiyle kaldırılmıştı. Görünen o ki, Samsung bu özelliği Samsung Good Lock modülleri aracılığıyla geri getirecek.

Bu gelişme, Samsung’un dikey uygulama çekmecesini geri getirme stratejisine işaret ediyor. One UI 6.1.1 güncellemesinin Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile beraber bu yılın Temmuz ayında çıkması bekleniyor. Bu gelişmeler, teknoloji endüstrisinde önemli değişikliklere işaret ediyor.

Aynı zamanda Samsung, Hindistan ve diğer pazarlarda yeni Galaxy A serisi cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 11 Mart’ta gerçekleşecek olan lansmanda Samsung Galaxy A35 5G ve Galaxy A55 5G‘nin tanıtılması bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler, teknoloji dünyasında heyecan uyandırırken, Samsung’un kullanıcı deneyimini geliştirmek ve rekabeti artırmak için attığı adımlar dikkat çekiyor. Teknoloji tutkunları, One UI 6.1.1 güncellemesiyle birlikte Samsung’un getireceği yenilikleri merakla bekliyor.

Samsung Good Lock uygulaması yeni kişiselleştirme seçenekleri ile beraber yeni One UI güncellemesinde bizlerle olacak. Bu yenilikle beraber çok sevilen bir özellik de Samsung telefon modellerine dönüş yapacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yatay mı yoksa dikey kaydırmak mı daha kullanışlı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!