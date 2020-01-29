Samsung Galaxy S20 Ultra ön siparişleri Galaxy Buds+ ile geliyor!

Motorola, yakında Motorola Edge+ olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Şirketten henüz bu akıllı telefon hakkında hiçbir açıklama yok. Fakat telefonun Geekbench‘ten geçtiği ve telefonun önemli özelliklerini ortaya çıkardığı için resmi bir duyurunun yakın olduğunu tahmin ediyoruz.

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Motorola Edge+ özellikleri neler olacak?

Yakın zamanda Motorola Razr 2019 5G üzerinde çalıştığı bilinen firmadan yeni bir Geekbench sızıntısı geldi. Geekbench‘e göre Motorola‘nın yeni telefonu olan Edge+, Android 10‘u çalıştıracak ve 12 GB RAM’e sahip olacak. 8 çekirdekli ve taban frekansı 1.80 GHz olan bir işlemci ile geleceği görülüyor. Anakart olarak “burton” kullandığı ise görsellerde belirtiliyor. Tekli çekirdekte “4106” skora ulaşan ve çoklu çekirdekte “12823” skora sahip olan bir işlemcisi olduğunu da görebiliyoruz.

Cihazla ilgili başka neler biliyoruz?

Telefonun ekranıyla ilgli olarak delikli bir ekran tasarımıyla gelmesinin planlandığını biliyoruz. Aynı zamanda telefonun Verizon ile geleceği bilinenler arasında. Edge+ ile ilgili diğer ayrıntılar ise hala bir gizem içinde ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla şey duyacağımızı umuyoruz.

Motorola‘nın Edge+’ın yanı sıra bir kalemle birlikte yeni bir akıllı telefonu da piyasaya sürmesi bekleniyor. Şu anlık bunun hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz fakat eğer gerçekten böyle bir telefon üzerinde çalışıyorlarsa, Samsung Galaxy Note serisine yeni bir rakip çıktığını görebiliriz.