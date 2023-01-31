Samsung, şirketin yıllık bazda yüzde 7,97 düşüşle 57,2 milyar dolar konsolide gelir elde ettiği açıkladı. Firma 8 yılın en düşük seviyesi olan yıllık bazda %68,92 düşüşle yaklaşık 3,5 milyar dolar faaliyet karı elde ettiğini belirtiyor. Güney Koreli teknoloji devi, bunun küresel bir ekonomik yavaşlamanın ortasındaki zayıf talepten kaynaklandığını söyledi. Bellek İşindeki kazançlar, fiyatlar düştükçe keskin bir şekilde azaldı ve System LSI Business da önemli ürünlerin satışları olarak kazançlarda bir düşüş gördü.

Ayrıca Dökümhane İşletmesi üç aylık gelir için yeni bir rekor kaydederken, gelişmiş düğüm kapasitesi genişlemesinin yanı sıra müşteri tabanı ve uygulama alanı çeşitlendirmesinin ardından kar yıldan yıla arttı.

2022’nin tamamı için, yıllık bazda %8,09 artışla 244,4 milyar dolar konsolide gelir açıkladı. Yıllık %15,97 düşüşle 35,22 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Ancak telefon alanında da işler yolunda gitmiyor. MX ve Networks işletmeleri, yıllık bazda %7 düşüşle 21 milyar dolar konsolide gelir açıkladı.

Mobile eXperience (MX) Business’taki gelir ve kar, orta ve düşük-end segmentlerdeki zayıf talebin ortasında azalırken, Networks Business, 5G kurulumlarına yönelik iç talep ve denizaşırı işletmelerde genişlemenin yol açtığı gelirde bir artış kaydetti. Samsung, kitlesel pazar akıllı telefonlarının satışlarındaki düşüşün etkisinin daha önce beklenenden daha büyük olduğunu, amiral gemisi satışlarının ise pazar projeksiyonlarına göre iyi bir şekilde arttığını söyledi.

İlk çeyrekte Samsung, sürekli makroekonomik belirsizliklerin ortasında tüm akıllı telefon segmentlerinde pazar talebinde sıralı bir düşüş bekliyor. Şirket, diğerlerinin yanı sıra gelişmiş bir kamera ve oyun işlevleriyle donatılmış yeni Galaxy S23 serisinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle amiral gemisi ürün satışlarını genişletmeyi planlıyor. Samsung, sağlam karlılık için etkili kaynak yönetimine odaklanmasını sürdürürken, PC’ler, tabletler ve giyilebilir cihazlardan oluşan Galaxy ekosistem ürünlerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Bu yıl içerisinde şirket, kalıcı makroekonomik koşullar nedeniyle akıllı telefon pazarı talebinin daralmasını bekliyor. Kitlesel pazar modellerinin en çok etkilenmesi beklenirken, birinci sınıf akıllı telefonlara ve tabletlere yönelik tüketici talebinin nispeten sağlam kalacağı tahmin ediliyor.

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MX Business, premium amiral gemisi ürünlerinin rekabet gücünü güçlendirerek güçlü satışlar ve sağlam karlılık elde etmeyi planlıyor. Kitlesel pazar segmenti için şirket, 5G akıllı telefon kullanıcı tabanını genişletmeyi amaçlayanlar da dahil olmak üzere çeşitli satış programlarında mobil operatörlerle işbirliği yapmayı planlıyor.